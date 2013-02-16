حمایت مدیران مازندرانی از زنان کارآفرین و فناور بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر شنبه در افتتاحیه نخستین جشنواره خانواده کارآفرین و زنان فناور در ساری اظهار داشت: در شریعت و دین مبین اسلام از خانواده به عنوان اساس و بنیان اجتماعی یاد می کنند.

وی افزود: اجتماع سالم، پویا و پیشتاز در گرو برخورداری از نهاد خانواده سالم و امن است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران یادآور شد: اگر در یک جامعه و نظام اجتماعی نهاد خانواده بتواند به لحاظ استقلال خودش را در بسترهای مختلف جامعه حفظ کند،آن جامعه، جامعه سالمی خواهد بود.

ابراهیمی با بیان اینکه اگر نهاد خانواده یک نهاد توانمند و مستقل و برخوردار از یک فضای امن و آرامی باشد و بتواند در حوزه های مختلف خود را نشان دهد ،افزود: یک نظام اقتصادی،سیاسی،فرهنگی واجتماعی مطلوبی در کشور خواهیم داشت.

وی بیان داشت: اگر ما بخواهیم بستر اقتصاد مقاومتی را درنظام فرهنگی و سیاسی خودمان پیدا کنیم باید در درون خانواده جستجو کنیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه بخش عمده ای از زندگی ما در استان سنتی است و 46 درصد جمعیت استان روستایی هستند ،اظهار داشت: ما در حوزه اقتصاد مقاومتی برای همین جمعیت روستایی استان چه برنامه هایی را تدوین کردیم .

ابراهیمی با بیان اینکه مازندران قطب محصول استراتژیک لبنی و کشاورزی در کشور محسوب می شود، افزود:ب ا بهره گیری از اقتصاد مقاومتی فعالیت های و سیاست گذاری در حوزه توسعه کشاورزی را شکوفا کنیم.

وی به اهدف برگزاری نخستین جشنواره خانواده کارآفرین و زنان فناور اشاره کرد و گفت: استعدادیابی و به فعلیت پیدا کردن کارهایی بوده که می تواند ما را در راه رسیدن به هدف مقصود مشترک یاری کند.

معاون استاندار مازندران با بیان اینکه زمینه اشتغال و کارآفرینی در مازندران مهیا است، گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید متناسب با جغرافیا و شرایط زندگی تسهیلات در اختیار کار آفرینان قرار دهند