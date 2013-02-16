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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۵۹

نيروگاه سيكل تركيبي شيركوه در يزد افتتاح شد

نيروگاه سيكل تركيبي شيركوه در يزد افتتاح شد

يزد - خبرگزاري مهر: امروز با حضور رئيس جمهور در يزد، نیروگاه سیکل ترکیبی 484 مگاواتی شیرکوه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نیروگاه ترکیبی در کیلومتر 26 جاده فولاد آلیاژی شهر یزد قرار دارد و در زمینی به مساحت 50 هکتار ساخته شده است.

اين نيروگاه با هدف تولید انرژی سالانه سه هزار و 325 گیگاوات ساعت و افزایش توان تولید انرژی الکتریسته شبکه برق سراسری کشور راه‌ اندازي شده است.

مبلغ سرمایه گذاری ریالی این طرح 600 میلیارد ریال و مبلغ ارزی آن 247 میلیون یورو است.

سوخت این نیروگاه گاز طبیعی و ولتاژ خروجی این نیروگاه 400 کیلوولت است که توسط دو واحد گازی 162 مگاواتی تامین می‌شود.

همچنین در همین راستا خط 400 کیلوولت این نیروگاه نیز به بهره ‌برداری رسید.

طول خط پست 400 کیلوولت این نیروگاه 4.6 کیلومتر است و براي احداث آن اعتباری معادل 340 میلیارد ریال هزینه شده است.

رئيس جمهور امروز همچنين از کارخانه کاشی‌ سازی درسا در استان یزد بهره ‌برداری كرد.

این کارخانه کاشی ‌سازی به منظور تامین نیازهای داخلی کشور همچنین صادرات به بازارهای جهانی و ایجاد اشتغال پایدار در استان یزد ساخته شده است.

محصولات تولیدی سالانه کارخانه بالغ بر سه میلیون و 600 هزار متر مربع انواع کاشی است و میزان اشتغالزایی این کارخانه 230 نفر است.

کد مطلب 1816458

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