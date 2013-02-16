  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۵۲

شاهوردی زاده خبر داد:

10 آموزشگاه برای اسکان مسافران نوروزی در بروجرد در نظر گرفته شد

10 آموزشگاه برای اسکان مسافران نوروزی در بروجرد در نظر گرفته شد

بروجرد - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان بروجرد گفت: 10 آموزشگاه برای اسکان مسافران نوروزی در بروجرد در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله شاهوردی زاده ظهر شنبه در ستاد نوروزی شهرستان بروجرد در محل فرمانداری ویژه این شهرستان اظهار داشت: سال گذشته سه آموزشگاه برای اسکان مسافران نوروزی از طرف آموزش و پرورش در اختیار ستاد نوروزی قرار گرفت که امسال این تعداد به بیش از 10 آموزشگاه ارتقاء خواهد یافت.

وی گفت: تنها شش آموزشگاه حمام دارند و ما در این زمینه مشکل داریم که دست اندرکاران برای سرویس دهی بهتر به مسافران نوروزی باید به کمک آموزش و پرورش بیایند.

بخشدار اشترینان نیز در این جلسه افزود: اعضاء ستاد باید برای رفاه حال مهمانان نوروزی در ایام عید تدابیر همه جانبه را در نظر گرفته تا مبادا موجبات نارضایتی مسافران فراهم شود.

مصطفایی تصریح کرد: متاسفانه در ایام نوروز سال 91 آب و برق اشترینان و برخی از روستاهای آن قطع بود که موجب نارضایتی بیشتر مسافران در این شهر شد.

وی افزود: امید است ستاد نوروزی شهرستان با برنامه ریزی صحیح از ایجاد مشکلات مختلف در ایام نوروز و گلایه مندی مهمانان جلوگیری کند.

کد مطلب 1816459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها