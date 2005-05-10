جلسه قويترين مردان ايران درفدراسيون وزنه برداري برگزارشد

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين نشست كه سيد رستم آقاخان مسئول كميته قويترين مردان، پاورليفتينگ وجمعي ازقهرمانان و برگزيدگان اين رشته هاي ورزشي حضورداشتند، مسائل ومشكلات موجود دراين بخش مورد بحث وتبادل نظرقرارگرفت.
عمده موارد مطرح شده درخصوص مشكلات محل تمرين، امكانات تمريني و آيتمهاي برگزاري مسابقات بود كه ورزشكاران اميدواربودند درآينده اين مشكلات نيزبرطرف شود.
گفتني است: دراين جلسه بغيرازمسئول كميته قويترين مردان وپاورليفتينگ، دبيراين كميته اكبرغلامي ومسئول فني كميته فريدون كريم پورو ورزشكاراني همچون قرايي، كاكاوند، داداشي، خطائي اصل حضورداشتند.
نشست بين مسئول كميته قويترين مردان، پاورليفتينگ و قهرمانان اين رشته ها درمحل فدراسيون وزنه برداي برگزارشد.
