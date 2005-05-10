  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۰۸

جلسه قويترين مردان ايران درفدراسيون وزنه برداري برگزارشد

نشست بين مسئول كميته قويترين مردان، پاورليفتينگ و قهرمانان اين رشته ها درمحل فدراسيون وزنه برداي برگزارشد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين نشست كه سيد رستم آقاخان مسئول كميته قويترين مردان، پاورليفتينگ وجمعي ازقهرمانان و برگزيدگان اين رشته هاي ورزشي حضورداشتند، مسائل ومشكلات موجود دراين بخش مورد بحث وتبادل نظرقرارگرفت.
عمده موارد مطرح شده درخصوص مشكلات محل تمرين، امكانات تمريني و آيتمهاي برگزاري مسابقات بود كه ورزشكاران اميدواربودند درآينده اين مشكلات نيزبرطرف شود.
گفتني است: دراين جلسه بغيرازمسئول كميته قويترين مردان وپاورليفتينگ، دبيراين كميته اكبرغلامي ومسئول فني كميته فريدون كريم پورو ورزشكاراني همچون قرايي، كاكاوند، داداشي، خطائي اصل حضورداشتند.

کد مطلب 181646

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها