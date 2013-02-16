به گزارش خبرگزاری مهر، معاونان پژوهشی و فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز منصوب شدند.

در احکام جداگانه‌ای از سوی دکتر سیدعلی اکبر هاشمی راد رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، دکتر مهشید منزوی به سمت معاون پژوهشی و احمدرضا فیروزی به سمت معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز منصوب شدند.

سمینار « هوش هیجانی و خلاقیت » در دانشگاه خوارزمی برگزار شد

سمینار «هوش هیجانی و خلاقیت» از سوی گروه علوم شناختی معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد البرز در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

اعظم نوفرستی، مدیر گروه علوم شناختی جهاد دانشگاهی این واحد، در این سمینار در ابتدا به چکیدة طرح پژوهشی انجام شده در این خصوص اشاره کرد و گفت: پژوهش انجام شده به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان با جامعه آماری 396 دانشجو (236 دختر و 160 پسر) بر اساس روش نمونه ­برداری خوشه‏ای چند مرحله‏ای از بین دانشجویان دانشگاه‏ های دولتی شهر تهران انجام شد و نتایج این پژوهش نشان داد که بین مؤلفه­ هاي هوش هیجانی و خلاقیت در هر دو جنس رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

وی افزود: در این پژوهش نتایج آزمون Z فیشر نشان داد، ضرايب همبستگي بین مؤلفه ادراك و بيان هيجان با مؤلفه بسط، انعطاف­پذيري، سيالي و خلاقيت كلي در گروه پسران به گونه معناداری بیشتر از گروه دختران بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که در دختران مؤلفه نظم­ دهی به هیجان (00/4t= ، 19/0=β ) و در پسران مؤلفه ادراک و بیان هیجان (27/5t= ، 30/0=β ) می تواند خلاقیت را تبیین کند.

نوفرستی در ادامه به تعاریفی از هوش هیجانی پرداخت و گفت: هوش هيجاني، مجموعه اي از توانائي‌ها، قابليت‌ها و مهارت‌ها است كه توانايي درك هيجان و آگاهي از هيجانها، توانايي تسهيل فعاليتهاي شناختي و عمل سازش­ یافته و توانايي نظم­دهی به هيجان ها در شخص و ديگران را در بر مي ‏گيرد.

وی هیجان‌ها را موثر بر سیستم شناختی فرد دانست و گفت: هوش هیجانی می‏ تواند فرد را قادر سازد تا از رابطه بین خُلق و عملکرد آگاهی یابد و فعالیت‌های خود را از لحاظ هیجانی به بهترین شیوه ممکن ارائه دهد و سیستم شناختی را وادار می‏ کند تا مسائل را از جنب ه‏های مختلف وارسی کند و در مورد یک مسئله عمیق تر و خلاقانه ‏تر بیندیشد.

نوفرستی در پایان افزود: هوش هیجانی فرد را قادر می‏ سازد که خُلق مثبت را حفظ کرده و آن را افزایش دهد و از آنجا که خلاقیت در خُلق بالا افزایش می‏یابد، به نظر می­رسد، هوش هیجانی می‏تواند به طور مستقیم باعث افزایش تفکر خلاق شود.