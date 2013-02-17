تولید لباسهايي كه تلفن هاي همراه را شارژ مي كنند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مواد جدید که توسط دانشمندان کره جنوبی ساخته شده یک ژنراتور تروموالکتریک اورگانیک است که یک شارژ الکتریکی از دمای مختلف بدن و محیط تولید می کند و می تواند یک نوار قابل انعطاف و قابل برش باشد.

محققان دانشگاه یونسی به ریاست اونکییونگ کیم یک پلیمر مصنوعی براساس یک ماده رسانا با عنوان PEDOT تولید کرده اند که می تواند برای محافظت کاتدها و آندها در پیلهای سوختی از رسوب مورد استفاده قرار گیرد.

این تیم تحقیقاتی یک روش پلیمرسازی ماده مستقیم از محلول را با یک واکنش اکسایش و کاهش ترکیب کردند.

در نتیجه این ترکیب ماده ای تولید شد که دارای یک ضریب توان است، اندازه ای از میزان تولید برق مرتبط با دمای مختلف، این ضریب چهاربرابر سایر مولدهای ترموالکتریک اورگانیک است که پیشتر تولید شده بود.

ماده جدید به قدری انعطاف دارد که می توان آن را با پارچه ترکیب کرد و این تیم تحقیقاتی امیدوار است که از این ماده بتواند اقلام پوشیدنی تهیه کند که با استفاده از آن از گرمای بدن برای شارژ تلفنهای همراه استفاده كرد.

نتایج این تحقیق در مجله انرژی و علوم زیست محیطی منتشر شد.