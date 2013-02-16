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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۲۳

سعادتی خبر داد:

تشدید کنترل بازار استان البرز ویژه ایام نوروز

تشدید کنترل بازار استان البرز ویژه ایام نوروز

کرج – خبرگزاری مهر: مديركل استاندارد استان البرز از کنترل شدید بازار ویژه ایام نوروز در سطح استان البرز خبر داد.

علی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای حفظ حقوق شهروندان البرزی به صورت جدی کنترل و بازرسی می شود.

 

وی افزود: در صورت بروز هر گونه تخلفی با فروشنده برخورد قاطع و قانونی صورت می گیرد.

 

مدیر کل استاندار استان البرز ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن ایام سال نو ، حجم خرید و تقاضای کالا  بالا می رود به همین علت باید از تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

 

وی تصریح کرد: کارشناسان این اداره در جهت حفظ حقوق مردم با تمام قوا از بازار کل سطح استان بازرسی می کنند.

 

سعادتی اظهار داشت: تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای غیر استاندارد که سبب ضرر به جان و مال شهروندان می شوند برخورد جدی صورت می گیرد.

 

وی در ادامه گفت: همشهريان ارجمند در صورت مشاهده هر گونه عرضه كالاي فاقد استاندارد و مشمول استاندارد اجباري شكايت خود رابه سامانه 1517 اعلام نمایند تا مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد.

کد مطلب 1816469

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