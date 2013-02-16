آغاز بکار بنیاد مد و لباس در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عفت شریعتی ظهر شنبه در افتتاحیه نخستین جشنواره و نمایشگاه مد و لباس در تالار فخر الدین اسعد گرگانی اظهار کرد: نمایشگاه مد و لباس در عرصه ملی و منطقه ای بیانگر سیر تکاملی و فرهنگ متعالی اسلام و ایران است و روحانیت معتقد و بزرگواران حوزه علمیه نقشی سترگ در تنویر افکار عمومی در این زمینه داشته و دارند.

عفت شریعتی گفت: ما در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی قرار داریم دهه ای که بیانگر تکامل و پیشرفت ما است. در این دهه شاهد پیشرفت های زیادی در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی هستیم و انتظار پر باری و پیشرفت های بیشتری را تمامی عرصه ها در دهه چهارم داریم.

دبیر جشنواره مد و لباس بیان کرد: لباس جایگاه ویژه ای برای کرامت، متانت، وقار و زیبایی انسان دارد بنابراین باید لباس زیبا و در بر دارنده ذوق های هنری باشد.

شریعتی ادامه داد: مردم این سرزمین در زمینه قرآن و عترت و علم و دانش آنقدر توانمندی دارند که خودشان تولید کننده بوده و محتاج الگو برداری از بیگانگان نباشند.

وی گفت: خاستگاه عرصه مد و لباس باید متناسب با فرهنگ بوده و موجب اعتلای شخصیت زن و مرد مسلمان شده و برخواسته از ذهن های خلاق و توانمند باشد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: لباس در تن افراد جامعه باید بیانگر کرامت و شخصیت والای فرد باشد و در این زمینه کارهای بایسته و شایسته ای را در دهه چهارم انقلاب اسلامی در اقصا نقاط کشور انجام خواهیم داد.

شریعتی ادامه داد: امروز که عرصه ترک تازی ماهواره ها و رسانه های بیگانه بوده و آن ها سعی دارند با اشاعه فرهنگ غلط ایران را مورد هجمه قرار دهند ما باید با انجام اقدامات صحیح در دهه چهارم انقلاب نگذاریم این اتفاق بیافتد چراکه با بیداری اسلامی صورت گرفته ایران باید به الگویی برای سایر کشورهای مسلمان تبدیل شود.

وی گفت: لباس های سنتی بیانگر اصالت های مردم در گذشته است و ما باید با کمک هنرمندان و تلفیق هنرهای سنتی و جدید لباسی را در جامعه ارائه کنیم که هم متانت و پاکدامنی زن ایرانی را حفظ کرده و هم روح هنر را تجلی دهد.