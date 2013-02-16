به گزارش خبرگزاری مهر، با برنامه ریزی و پیگیری های به عمل آمده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و در پی تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رشته مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان یکی از رشته‌های جدید این واحد دانشگاهی به تصویب رسید و از مهرماه 92 دانشجو می‌پذیرد.

لازم به توضیح است که از هم اکنون با انتخاب این رشته از هم اکنون در دفترچه آزمون کارشناسی ارشد سال 92 قرار گرفته است و علاقمندان دختر و پسر که قصد تحصیل در رشته مذکور را دارند می توانند با گذراندن مراحل آزمون سراسری 91 دانشگاه آزاد اسلامی بخت خود را برای ورود به دانشگاه بیازمایند.