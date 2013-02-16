به گزارش خبرگزاری مهر، با برنامه ریزی و پیگیری های به عمل آمده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و در پی تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رشته مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان یکی از رشتههای جدید این واحد دانشگاهی به تصویب رسید و از مهرماه 92 دانشجو میپذیرد.
لازم به توضیح است که از هم اکنون با انتخاب این رشته از هم اکنون در دفترچه آزمون کارشناسی ارشد سال 92 قرار گرفته است و علاقمندان دختر و پسر که قصد تحصیل در رشته مذکور را دارند می توانند با گذراندن مراحل آزمون سراسری 91 دانشگاه آزاد اسلامی بخت خود را برای ورود به دانشگاه بیازمایند.
دانش آموز سمای کرج به مقام قهرمانی دست یافت
با حضور در مسابقات لیگ برتر نوجوانان تیم های ورزشی سال 91، دانش آموز سمای کرج به مقام قهرمانی دست یافت.
احسان عباسی دانش آموز سال سوم دبیرستان سمای کرج وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در پنجمین دوره لیگ برتر نوجوانان تحت عنوان جام آینده سازان المپیک سال 91 در رشته تکواندو به مدال طلای این مسابقات دست یافت.
لازم به ذکر است که این ورزشکار آینده ساز از سوی سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو لوح تقدیر دریافت کرد.
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