برگزيدگان نخستين سوگواره عكس حسينيه اعظم زنجان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد غمپرور در مراسم اختتاميه نخستين سوگواره عكس حسينيه اعظم زنجان كه در سالن شهيد آوينی حوزه هنری این استان برگزار شد افزود: تصاوير تداعیكننده خاطرات قشر خاصی از جامعه بوده و با مرور آنها میتوان مخاطب را بهصورت غيرمستقيم وارد قصابی كرد كه علیرغم حضور نداشتن در آن، نگاهی گذرا به موقعيت داشته باشد.
وی ادامه داد: به تصوير كشاندن حركت عظيم عزاداران حسينی و به ظهور رساندن شور و شعور شيعيان شيفته اهل بيت(ع) در زنجان، هر سال با رفع نواقص گذشته، گوشههايی پنهان از اين اتفاق عظيم را نشان داده و هنر عكاسی و تصويربرداری را در قالب معنويت به اوج میرساند.
رئيس هيئت امنای مسجد حسينيه اعظم زنجان، با تأكيد بر اينكه برگزاری نخستين سوگواره عكس حسينيه اعظم زنجان، رسالتی است كه بر گردن خادمان حسين(ع) است افزود: اين حركت بهطور قطع ادامه راه سيدالشهدا(ع) بوده و اميدواريم با همراهی شركتكنندگان در رفع نواقص اين سوگواره دورههای بعدی اين سوگواره سراسری نيز برگزار شود.
غمپرور گفت: با توجه به توسعه هنرهای اسلامی در قالب سبكهای مختلف هنری، همچون فيلمسازی، نقاشی، عكاسی و ديگر هنرهای تجسمی، هيئت امنای حسينيه اعظم زنجان درنظر دارد سوگواره فيلم كوتاه حسينيه اعظم زنجان را بهصورت سراسری، همزمان با محرم و صفر سال آينده برگزار كند.
وی ادامه داد: اميدواريم برگزيدگان اين دوره از سوگواره عكس حسينيه اعظم با شركت مستمر و ارائه راهكارهای رفع نواقص در سالهای آتی، در برگزاری هرچه پرشورتر اين سوگواره مسئولان فرهنگی و خادمان اين مسجد را ياری كنند.
دبير نخستين سوگواره عكس حسينيه اعظم زنجان، با اشاره به اينكه 350 عكاس مذهبی از سراسر كشور در اين سوگواره شركت كردهاند، عنوان كرد: در پايان دوره از سال آثار به دبيرخانه اين سوگواره حدود هزار قطعه عكس با سوژه عزاداری و حاشيههای حضور پرشور مردم زنجان در دسته عزاداری حسينيه اعظم زنجان به اين دبيرخانه ارسال شده است.
نوید ورقایی افزود: اميرعلی جواديان، مجيد ناگهی و مجتبی آقايی تيم داوری اين سوگواره را تشكيل داده و پس از انجام فرآيند داوری آثار دريافتی، 5 اثر بهعنوان اثر برگزيده و 45 اثر نيز بهعنوان آثار برگزيده نمايشگاهی اين سوگواره انتخاب شدند.
دبير نخستين سوگواره عكس حسينيه اعظم افزود: 50 اثر برگزيده اين سوگواره در قالب تابلوهای تصويری، نگارخانه عاصم زنجانی، بهمدت يك هفته در معرض ديد علاقهمندان قرار گرفته است.
رضا نجفلو، عبدالرضا ولايی، بهرام محمدی، مرتضی الياسی و جواد شكوری بهعنوان صاحبان 5 اثر برگزيده اين دوره از سوگواره عكس حسينيه اعظم زنجان، مورد تقدير قرار گرفتند.
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