بازار تاریخی بروجرد در غرب کشور کم نظیر است/ غفلت از معرفی جاذبه های بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یعقوبی فر ظهر شنبه در ستاد نوروزی شهرستان بروجرد در محل فرمانداری ویژه این شهرستان اظهار داشت: تمامی دستگاهها باید برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی شرایط لازم را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: شهرستان بروجرد به لحاظ موقعیت جغرافیایی که دارد برای مسافران نوروزی بیشتر جنبه گذرگاهی دارد.

یعقوبی فر افزود: بروجرد به عنوان یک توقف گاه موقت بوده و اگر بتوانیم چهره شهر را به شکلی مهیا و خدمات لازم را برای مسافران فراهم کنیم می توانیم در سالهای آینده شهر را به اقامتگاهی مناسب برای مسافران تبدیل کنیم.

معاون عمرانی فرمانداری ویژه بروجرد ادامه داد: در حال حاضر انواع مختلف گردشگری اعم از مذهبی، فرهنگی، تفریحی، و... در شهرستان بروجرد وجود دارد که می بایست روی آنها کار شود و این پتانسیلهارا برای جذب توریست بیشتر تقویت کرد.

وی افزود: برخی از مناطق گردشگری در شهرستان بروجرد وجود دارد که هنوز نتوانسته ایم آنها را شناسایی کنیم.

یعقوبی فر تصریح کرد: در غرب ایران بازاری مانند بازار راسته بروجرد یافت نمی شود اما هنوز نتوانسته ایم با معرفی این جاذبه ها پای گردشگران را به این بازار باز کنیم.

وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: در آستانه تعطیلات نوروزی مبادی ورودی و خروجی، خیابانها و میادین شهر می بایست برای پذیرایی از مسافران نوروزی آماده شوند و برخی تعمیرگاهها و لوازم یدکی فروشی ها در ایام عید و تعطیل فعال باشند تا مردم با مشکل مواجه نشوند.

وی در پایان یادآور شد: همچنین برای رفاه حال مهمانان نوروزی یک باب نانوایی در ورودی شهر یعنی میدان آیت اله بروجردی در نظر گرفته شده است که دست اندرکاران پیگیر ایجاد آن هستند.