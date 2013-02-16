همایش علمی معلمان تربیت بدنی فارس برگزار می شود

عباس حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این همایش علمی دو نفر از استادان برجسته کشور به نام های دکتر رهنما و دکتر گاینی برای شرکت کنندگان مطالبی را ارائه می کنند.

وی تصریح کرد: تغذیه و ایمنی ورزش، تحول در ورزش دانش آموزی، ناهنجاری اسکلتی و حرکات اصلاحی از مهمترین موضع های مطرح شده در این همایش علمی است.

رییس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش فارس همچنین بیان کرد: ششم و هفتم اسفند ماه با حضور مسئولان استانی جشن تجلیل از دانش آموزان مدال آور ورزشکار فارس در مسابقات کشوری در مجتمع احسان شهر شیراز برگزار می شود.