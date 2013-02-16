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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۲۵

حاجی زاده در گفتگو با مهر:

همایش علمی معلمان تربیت بدنی فارس برگزار می شود

همایش علمی معلمان تربیت بدنی فارس برگزار می شود

شیراز- خبرگزاری مهر:رییس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش فارس گفت: همایش علمی معلمان تربیت بدنی فارس باحضور بیش از 700 نفر ازدبیران ورزش استان 30 بهمن ماه در مجموعه فرهنگان شهر شیراز برگزار می شود.

عباس حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این همایش علمی دو نفر از استادان برجسته کشور  به نام های دکتر رهنما و دکتر گاینی برای شرکت کنندگان مطالبی را ارائه می کنند.

وی تصریح کرد: تغذیه و ایمنی ورزش، تحول در ورزش دانش آموزی، ناهنجاری اسکلتی و حرکات اصلاحی از مهمترین موضع های مطرح شده در این همایش علمی است.

رییس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش فارس همچنین بیان کرد: ششم و هفتم اسفند ماه با حضور مسئولان استانی جشن تجلیل از دانش آموزان مدال آور  ورزشکار فارس  در مسابقات کشوری در مجتمع احسان شهر شیراز برگزار می شود.

کد مطلب 1816477

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