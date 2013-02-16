مصرف روزافزون داروهای نیروزا در بازیکنان فوتسال نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، ‌كاوه پاشایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عده زیادی از بازیكنان در این رقابتها با همین رویه به میدان می روند و بشدت سلامت مسابقات را زیر سئوال برده و به الگویی نادرست برای جوانان حاضر در تیم ها تبدیل می شوند.

وی خواستار نظارت بیشتر فدراسیون بر این رقابت ها و فراهم كردن شرایطی برابر برای تیم های حاضر در لیگ دسته دوم فوتبال كشور شد.

پاشایی به شرایط مناسب این تیم در جدول رده بندی اشاره كرد و گفت: در دو هفته پایانی لیگ در ساری به مصاف حریفان می رویم و در صورت كسب پیروزی، بدون توجه به نتایج دیگر تیم ها ، به طور مستقیم به لیگ دسته اول فوتبال كشور صعود می كنیم.

سرپرست تیم فوتبال صنعت ساری افزود: به حضور بیش از پیش تماشاگران و حمایت های فراوان آن ها احتیاج فراوانی داریم تا به دوری یك ساله از لیگ دسته اول فوتبال كشور خاتمه دهیم.

وی بیان داشت: حضور ماموران ستاد مبارزه با دوپینگ در دو هفته پایانی این رقابت ها كه به رویه ای معمول در لیگ دسته دوم فوتبال كشور تبدیل شده، خیال استفاده كنندگان این مواد را راحت كرده است.

وی گفت: استفاده كنندگان از این مواد نیروزا در تمام مدت لیگ ، دوپینگ می كنند و فقط در دو هفته آخر لیگ كه احتمال حضور ماموران ستاد مبارزه دوپینگ وجود دارد ، بدون استفاده از هیچ داروی ممنوعه ای به میدان می روند.

تیم فوتبال صنعت ساری در پایان هفته نوزدهم لیگ دسته دوم فوتبال كشور با 30 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی قرار دارد.