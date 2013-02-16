به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جلیل قلمقاش با اشاره به تهیه و تكمیل اطلاعات پایه برای اطلس لرزهخیزی كشور، افزود: طرح اطلس لرزهخیزی كشور در دهه گذشته تلاش كرده تا اطلاعات پایه برای طرحهای عمرانی را فراهم كند كه این مهم در قالب چهارگوشهای استاندارد در مقیاس یک دویست و پنجاه هزارم انجام شده است.
معاون زمینشناسی سازمان زمینشناسی از تولید این اطلس خبر داد و اظهار داشت: در طرح اطلس لرزهخیزی كشور اطلاعات نهایی به صورت گزارش و نقشههای لرزهخیزی، ریختشناسی، ریخت زمینساخت و لرزه زمینساخت و همچنین برآورد خطر زمینلرزه تهیه و منتشر شده است.
وی با بیان اینكه اطلس لرزهخیزی كشور به همت كارشناسان دفتر مخاطرات زمینشناختی و زمینشناسی مهندسی این سازمان تهیه شده، خاطرنشان كرد: مسئولان استانها، متخصصین و برنامهریزان کشور به منظور پیشبرد طرحهای عمرانی و توسعهای و همچنین شناسایی پتانسیلهای معدنی استان خود قادر به بهرهبرداری از گزارشهای اطلس لرزهخیزی خواهند بود.
نقشهها و گزارشهای لرزهخیزی تهیه شده از سوی كارشناسان سازمان زمینشناسی و اكتشافاتمعدنی كشور در مناطق تبریز، گنبد، كوهكورخود، زنجان، آمل، ساری، گرگان، سبزوار، كاشمر، ساوه، قم، كرمانشاه، كاشان، شهركرد، اهواز، بروجن، بهبهان، رفسنجان، كرمان و بندرعباس آماده بهرهبرداری است.
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