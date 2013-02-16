طرح آمايش سرزميني اردبيل در راستای تبديل تهديدها به فرصت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علي حامد ظهر شنبه در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اردبیل اضافه کرد: علاوه بر این تلاش شده در طرح آمايش سرزميني نياز سنجي هاي لازم به صورت راهبرد كلان و منطقه اي انجام شود.

وی توجه ویژه به بخشهاي آموزش، كشاورزي، فني و حرفه اي، صنعت، گردشگري، انرژي با اولويت انرژي زمين گرمايي و انرژي هاي نو و توسعه شبكه هاي ارتباط و سكونت گاهها را از دیگر ویژگیهای این طرح برشضمرد.

مشاور طرح طرح آمايش سرزميني استان با بیان اینکه اين طرح از سال 1386 شروع شده است، متذکر شد: انرژي و توسعه مسايل زيست محيطي و جلوگيري از هرگونه تخريب احتمالي طبيعت از سرفصل هاي طرح آمایش سرزمینی است.

تصويب طرح آمایش سرزمینی استان اردبیل

استاندار اردبيل نیز در این جلسه بر اهميت تهيه طرح آمايش سرزميني استان تاکید كرد و گفت: این طرح برنامه ای بلندمدت برای رسیدن به هدف گذاری هایی است كه مي تواند توسعه واقعي استان را رقم بزند تا به عنوان يك سند بالادستي و در برش سالانه زمينه اي فراهم شود تا تحول همه جانبه را در حوزه هاي مختلف شاهد باشيم.

اكبر نيكزاد با اشاره به تصویب این طرح ادامه داد: در سند آمايش سرزميني مباحث مختلف كشاورزي، گردشگري، انرژي هاي نو، توسعه شبكه هاي راهي و ارتباطي و... مورد توجه قرار گرفته است.

وي يكي از مزيت هاي اين طرح را توجه به توانمندي هاي مختلف در پيشبرد اهداف و حركت هاي زيربنايي اعلام كرد و تصریح کرد : زمانی این طرح موفق می شود که نگاه جامع وكلان به محوريت و موضوعيت كشاورزي و گردشگري به عنوان اصلي ترين هدف گذاري داشته باشيم.

نیکزاد عنوان کرد: در طرح آمايش سرزميني استان به فراخور اعتبارها و اهميت كارها، سرفصل ها تعيين مي شوند تا مديران براي تعيين و به كارگيري مشاور و تهيه طرح تفضيلي اقدام کنند.