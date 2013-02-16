سه هزار تن مرغ منجمد در سردخانه هاي همدان ذخیره شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کانون بشر دوستانه در محل بند جوانان و بند زنان زندان مرکزی همدان راه اندازی شد.

مدیر کل زندانهای همدان در این مراسم گفت: همه مسئولان جامعه اسلامی با هدف کمک و مساعدت به قشر آسیب پذیر جامعه تلاش می کنند تا در زمینه های مختلف یاری گر مددجویان باشند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان نیز به اهمیت آموزش و یادگیری اشاره و ابراز امیدواری کرد: در تعامل با اداره کل زندانهای همدان امکانات و وسایل مورد نیاز برای آموزش مددجویان در اختیار آنان قرار گیرد.

ذخيره سازي سه هزار تن مرغ منجمد در سردخانه هاي همدان

معاون توسعه بازرگاني داخلي سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان از ذخيره سازي سه هزار تن مرغ منجمد در سردخانه هاي استان همدان خبر داد.

مصطفي اسدي افزود: از هفته گذشته تاكنون 150 تن از مرغ منجمد ذخيره سازي شده با قيمت پنجاه هزار ريال توزيع شده است.

وي با بيان اينكه قيمت مرغ گرم در حال حاضر حدود 64 هزار ريال است، اظهار کرد: درصورت شكسته شدن قيمت مرغ گرم در بازار و كاهش نرخ آن، توزيع مرغ منجمد نيز كاهش مي يابد.

اسدی بيان كرد: گوشت مرغ در چند روز اخير به خوبي ذخيره سازي شده و هيچ كمبودي در اين زمينه وجود ندارد.

وي عنوان كرد: در بخش ميوه نیز مقدار مورد نياز بازار شب عيد ذخيره سازي شده است.

كشف و ضبط 10 هزار نخ سيگارت قاچاق در همدان

ماموران يگان امداد همدان، 10 هزار نخ سيگارت قاچاق را كشف و ضبط كردند.

براساس این گزارش، اكيپ گشت يگان امداد فرماندهي انتظامي استان همدان حين گشت زني در سطح شهر به يك دستگاه خودرو پژو پارس مشكوك و دستور ايست صادر کردند.

راننده خودرو به محض مشاهده ماموران اقدام به فرار مي كند كه با تعقيب و گريز هاي به عمل آمده خودروي مورد نظر متوقف شد.

بر اساس اين گزارش، در بررسي هاي به عمل آمده از داخل خودرو 10 هزار نخ سيگارت و يك باكس تنباكو خارجي قاچاق كشف و ضبط شد.