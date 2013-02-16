فرآورده های لبنی از جمله پتانسیلهای صادراتی فارس و پاکستان است

به گزارش خبرنگار مهر، زبیر علی بعدازظهر شنبه در حاشیه بازدید از کارخانه پگاه فارس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استان فارس در بخش کشاورزی دارای موقعیت مناسب است که در این راستا می توانیم همکاری های گسترده ای را با هم داشته باشیم.

وی ادامه داد: فرآورده های لبنی از جمله اقلامی است که مردم ایالت خیبر و در کل مردم پاکستان به آن علاقمندند وخوشحالیم که استان فارس و شهر شیراز در این خصوص دارای موقعیت ویژه است.

زبیر علی با بیان اینکه فعالیتهای اقتصادی با استان فارس می تواند بخش گسترده ای را شامل شود، افزود: طی سفر گذشته مسئولین استان فارس به پاکستان صحبتهای مختلفی با مسئولین تجاری ایلات خیبر انجام شده در این میان راه اندازی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی از جمله آنان بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایلات خیبر پاکستان اعلام کرد: بازدیدهای گروه تجاری پاکستان طی دور روز آینده از بخش ها مختلف صنتعتی واقتصادی شیراز ادامه خواهد داشت و به طور حتم فرصتهای مختلفی برای توسعه روابط اقتصادی فارس و پاکستان ایجاد خواهد شد.