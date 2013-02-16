به گزارش خبرگزاري مهر، علی حسنوند افزود: بخشنامههای مختلفی مربوط به همسانسازی عملیات در کتابخانههای مدارس علمیه خواهران در مناطق مختلف کشور تهیه شده و به مدارس علمیه ارسال خواهد شد.
وی افزود: در این بخشنامهها شیوه صحیح امانت دادن، ثبت، رفخوانی و وجین، عضویت و فهرستنویسی و ردهبندی احصاء شده و از مدارس علمیه خواسته شده این دستورالعملها را ملاک عمل قرار دهند.
مسئول امور کتابخانههای حوزههای علمیه خواهران اضافه کرد: ارسال این بخشنامهها پس از بررسیهای کارشناسی با هدف یکسانسازی و وحدت رویه در کتابخانههای مدارس علمیه خواهران انجام شده است.
حسنوند با اشاره به فعالیت کتابخانه در اکثر قریب به اتفاق مدارس علمیه خواهران سطح کشور، افزود: سامانه کاوش 2006 با هدف یکپارچهسازی اطلاعات کتابخانهها در کتابخانههای واحدهای حوزوی خواهران کشور استقرار یافته است.
وی افزود: به زودی بخشنامه راهنمای کامل نرمافزار کاوش نسخه 2006 که در دست تهیه است به مدارس علمیه ارسال خواهد شد تا مدارس از این نرمافزار استفاده بهتری داشته باشند.
با اشاره به اینکه اطلاعات کتب کتابخانههای حوزههای علمیه خواهران در سامانه وصال در دسترس قرار گرفته است، افزود: با استفاده از این امکان طلاب میتوانند برای استفاده از اطلاعات کتابشناختی تمام کتابخانههای مدارس علمیه خواهران از این پایگاه استفاده کنند.
مسئول امور کتابخانههای حوزههای علمیه خواهران با اشاره به آموزشهای مستمر کتابداران مدارس علمیه، ادامه داد: کتابداران در دورههایی که به صورت منطقهای در استانهای مختلف کشور برگزار میشود، شرکت میکنند.
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