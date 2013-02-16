اتحادیه اروپا تحریم های زیمبابوه را لغو می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین مالی، این اقدام اتحادیه اروپا با توجه به آنکه زیمبابوه در آستانه برگزاری همه پرسی در مورد قانون اساسی جدید خود است انجام می شود.

قرار است تصمیم نهایی اتحادیه اروپا در مورد لغو بخشی از تحریم های زیمبابوه در نشست روز دوشنبه هفته جاری و در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل اتخاذ شود.

بر اساس این گزارش گویا در برخی از مواردی که باید از لیست تحریم های زیمبابوه حذف شوند اختلاف نظری میان اعضای اتحادیه اروپا وجود دارد.

برای مثال بلژیک و انگلیس در مورد رفع تحریم از شرکت همکاری های معادن الماس زیمبابوه با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در همین رابطه در روزهای گذشته وزیران خارجه دو کشور در این خصوص بایکدیگر رایزنی کرده اند اما تا کنون به نتیجه مشخصی در مورد آن نرسیده اند.