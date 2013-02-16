راه اندازی مرکزی جدید برای نگهداری فرزندان معتادی که خانواده خود را اذیت می کنند

طاها طاهری عصر شنبه در نشست شورای هماهنگی با مواد مخدر استان تهران اظهار داشت: سعی می کنیم اعتبارات سال 92 را به صورت مستقیم به شورای تهران بدهیم تا آنها این اعتبار را توزیع کنند. در سال جاری نیز سعی کردیم هیچ منع پولی ایجاد نکنیم و حتی در مواردی برای مبارزه با مواد مخدر خلاف دیوان محاسبات عمل کردیم.

وی ادامه داد: مبارزه با مواد مخدر بر اساس مدل و شیوه های جدید پنج ساله است. ما توانستیم به بخش های زیادی از اهدافمان برسیم. ضمن اینکه خوشبختانه 10 نفر از سران بین المللی گرفتار شدند.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه 70 درصد کشفیات مواد مخدر در استانهای مرزی است تاکید کرد: مواد مخدر باید در مرز یا استانهای همجوار کشف شود و اگر در سایر استانها بخصوص استانهای مرکزی کشف شد با مقصران برخورد می کنیم.

طاهری افزود: با فشاری که طی 8 ماه گذشته در مرزهای خاکی آوردیم امروز ترانزیت مواد مخدر به سمت دریا رفته است به صورتی که فقط در هفته گذشته 4 تن مواد را در خلیج فارس از یک کشتی کشف کردیم. البته با یک یگان 400 نفری نمی‌توان 1300 کیلومتر مرز آبی را به خوبی کنترل کرد.

رفع مشکلات سازمان زندانها معجزه است

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در دو سال گذشته در پنج استان کشور اردوگاه محکومان جرایم مواد مخدر ساخته شده است تاکید کرد: بر اساس ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر، اردوگاههای شرایط سخت و زندانهای مدرن در کشور ساخته شده است که می توان گفت رفع مشکلات سازمان زندانها معجزه است. تاکنون دو اردوگاه در اصفهان و خراسان رضوی برای نگهداری محکومان مواد مخدر ساخته شده است و به زودی در فشافویه نیز اردوگاه شرایط سخت استان تهران ساخته می شود.

افزایش 5 هزار نفری زندانیان با گرفتن مرخصی محکومان مواد مخدر

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه مبارزه با مواد مخدر اولویت اصلی مسئولان کشور شده است تصریح کرد: بستن رای باز محکومان مواد مخدر و مرخصی آنها از سوی رئیس قوه قضائیه اقدام قابل توجهی بود که باعث کاهش میزان معتادان در سطح کشور شد اگر چه این اقدام باعث شد 5 هزار نفر به تعداد زندانیان کشور افزوده شود.

طاهری ادامه داد: اگر هموطنان معتاد ولگردی را در اصفهان، اراک و گلستان را پیدا کنند به آنها جایزه می دهیم البته شرایط تهران فرق می کند چرا که در این کلانشهر توزیع کنندگان خرد و شبکه های ریز توزیع مواد مخدر بسیار هستند. اکنون تمام استانهای کشور دارای مراکز درمانی ماده 16 هستند و تمام معتادان کف خیابانی می توانند در این مراکز درمان شوند.

به گفته قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضربه به مراکز پولشویی مواد مخدر باید اولویت اول باشد و برای مقابله با این جرم باید قبل از اقدام انتظامی اقدامات اطلاعاتی کرد.

داد مافیای مواد مخدر از ساخت بیمارستان متروکه برای درمان معتادان درآمد

طاهری با اشاره به اینکه نمی توانیم به مطالبات مردم در تهران و دو استان دیگر به خوبی پاسخ دهیم افزود: بیمارستان متروکه ای در ملارد وجود داشت که پس از 25 سال قصد داشتیم آن را بازسازی کنیم که مافیای مواد مخدر از این موضوع با اطلاع شدو جنجالی را در این شهرستان به راه افتاد که چرا می خواهید معتادان را به این شهرستان بیاورید؟

وی با انتقاد از اینکه برخی از معتادان پس از انتقال به مرکز شفق در پایتخت دوباره آزاد می شوند تاکید کرد: برخی از معتادان را که در حاشیه اتوبان چمران دستگیر می کنیم و می خواهیم به مرکز شفق منتقل کنیم می گویند ما در آنجا بوده ایم و پس از مدتی ما را رها کردند که مدتی مجبور شدیم به حاشیه اتوبان برگردیم البته اینجا می گویم اگر همه دستگاهها با هم همکاری کنند تا دو ماه دیگر می توانیم تمام معتادان را از سطح کشور جمع آوری کنیم.

نگهداری سه ماهه معتادان در مرکز پلیس مدار بنا به خواست خانواده ها

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اینکه مرکز پلیس مدار برای نگهداری معتادان ذیل ماده 16 راه اندازی شده است گفت: مردم تماس می‌گیرند که بچه معتادی داریم که ما را اذیت می کند به آنها می گوییم اگر پول دهید سه ماه این فرد را در مرکز پلیس مدار نگه می داریم. خانواده هایی که مایل به نگهداری فرزند معتادشان هستند می توانند به پلیس 110 زنگ بزنند و درخواست خود را مطرح کنند.

تهران را تا قبل از عید از وجود معتادان ولگرد پاک می کنیم

طاهری افزود: یکی از مهمترین برنامه های اصلی ما کاهش دسترسی به مواد مخدر در پایتخت است؛ ضمن اینکه تا عید شهر را از وجود معتادان ولگرد پاک می‌کنیم. همچنین پاکسازی پاتوق ها و محلات آلوده به مخدر نیز در دستور کار است.