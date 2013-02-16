به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبرکریمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه مهاجرت معکوس افزود: با توجه به مصوبات ستاد عمران روستایی در زمینه مهاجرت معکوس اقدامات لازم در دو حوزه جابجایی روستاهای واقع در مناطق نامناسب و همچنین ایجاد فضای مناسب برای توسعه این مناطق صورت گرفته است.
وی با اشاره به اجرای طرح هادی در مناطق مختلف روستایی استان زنجان ادامه داد: طرح هادی روستاهای بالای 20 خانوار در استان آماده شده و در تعدادی از روستاهای استان نیز طرح هادی به طور کامل اجرا شده است.
کریمی افزود: تسهیلات نوسازی و مقاومسازی به همه روستائیان و همچنین افرادی که قبلاً ساکن روستا بوده و به شهر مهاجرت کردهاند در صورت تمایل برای بازگشت به روستا به مبلغ 125 میلیون ریال با بهره 4 درصد اعطا میشود.
معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: با اقدامات انجام گرفته در روستاها تعداد قابل توجهی از افرادی که به شهر مهاجرت کرده بودند به روستاها بازگشتند که این امر در برخی از روستاهایی که به صورت کامل خالی از سکنه شده بودند نیز به چشم میخورد.
کریمی افزود: یکی از مهمترین ضروریات هر روستا ساماندهی فضای فیزیکی آن روستا است که در این راستا اجرای طرحهای هادی در روستاها از مهمترین خدماتی است که دولت میتواند برای ساماندهی فضای فیزیکی روستاها ارایه کند.
معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: سهم 9 درصدی استان در طرحهای توسعه عمران روستایی است و این در حالی است که استان زنجان از استانهای پیشتاز کشور زمینه توسعه روستاها است.
کریمی افزود: استان زنجان از مجموع پروژههای عمران روستایی در سطح کشور 9 درصد را به خود اختصاص داده است.
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