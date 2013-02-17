برخی خواص دچار تناقض در گفتار و رفتار شده اند/ تأثیر ادبیات سیاستمداران بر فرهنگ شفاهی جامعه

حجت الاسلام حسین ابراهیمی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد بیان و ادبیات سیاستمدار در نظام اسلامی گفت: اصولا از زبان اسلام و دین کسی بخواهد صحبت کند این است که ما در سیاست همان را می گوییم که در دیانت می گوییم و بالعکس. یعنی صداقت و سلامت اجرایی از ویژگی های سیاست اسلامی است.



وی افزود: یعنی خدعه، نیرنگ، نفاق، چندگونه سخن گفتن و... در سیاست اسلامی وجود ندارد و کلام ما باید مبتنی بر کلام خدا و رسول گرامی(ص) باشد و شما می بینید که قرآن و سنت نبی اکرم(ص) و سیره ائمه اطهار آنچه را فرمودند یک کلام و یک بیان است و هیچ تفاوتی بین آنها نیست.





رئیس سابق مرکز رسیدگی به امور مساجد، با تأکید بر تأثیرگذاری ادبیات سیاستمداران بر فرهنگ شفاهی جامعه یادآور شد: به مقداری که امام خمینی(ره) در جامعه نفوذ کرد و کلامش نافذ بود و حرفی که می گفتند موجب تحول در جامعه می شد این در حقیقت بیانگر تأثیر سیاستمداری اسلامی است؛ یعنی امام(ره) الگوی ما بود و کلامشان و موضع گیری های ایشان چقدر در جامعه نفوذ می کرد؟ هر کس آن منش و روش را ادامه دهد و خود عامل به گفتار باشد در شعاع شخصیت اش مرِِِّ سخن حضرت امام را دارد.



وی تأکید کرد: اگر صداقت، سلامت نفس و شفافیت مبتنی بر اعتقاد باشد موجب می شود که وقتی سخن از دل برخاست بر دل می نشیند. اگر خود را تربیت کنیم که با صداقت و زبان دین سخن بگوییم، نتیجه اش موفقیت آمیز خواهد بود.



حجت الاسلام ابراهیمی: افزود: بالاترین آسیب برای یک مسئول آن است که گفتارش با کردارش یکی نباشد و اگر چنانچه سخن خواص جامعه با عمل شان مغایرت پیدا کرد آنجا دیگر قطعا اینگونه سیاستمداران و خواص شکست خورده اند. مردم جز صداقت از مسئولین چیزی انتظار ندارند. امام صادق(ع) در نصیحت فردی از منسوبین خود که کار خلافی کرده بود می فرماید: کار بد، بد است هر کس که بد کند اما اگر تو کار بد کنی، بدتر می شود و کار خوب، خوب است هر کسی که خوب کند، اما اگر تو عمل خوبی کنی، بهتر است به خاطر نسبتی که با ما داری.



وی تأکید کرد: افرادی که به نظام نسبت پیدا می کنند، بیشتر باید مراقب باشند. نظام ما نظام اسلامی است؛ و رهبرش فردی مخلص و متدین است و اگر افرادی که منسوب به این تشکیلات هستند کار بد کنند از اینها بدتر است و اگر کار خوب کنند، تأثیرگذاری آن بیشتر است.



نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کسانی که به نظام اسلامی نسبت دارند باید خیلی مراقب باشند و آن بیانی که مولی امیرالمؤمنین(ع) دارند که فرمود: برای هر جامعه ای امامی است که به او اقتدا می کنند و آن امام قبل از اینکه جامعه را هدایت کند، باید خود را اصلاح کند و قبل از اینکه معلم دیگران باشد، اول باید معلم خود باشد، باید نصب العین ما باشد. انتظار این است که خواص قبل از اینکه به دیگران بپردازند به خود بپردازند، در نتیجه عمل و گفتارشان در دیگران اثر می گذارد.



وی افزود: امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: بهترین سخن، سخنی است که عمل آن را تصدیق کند. وقتی سخن خوب می گوییم اما عمل بد می کنیم نتیجه عکس می دهد. متأسفانه الان در بخشی از خواص ما دچار یک آسیب تناقض در گفتار و رفتار شده ایم و این موجب بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولین می شود و وقتی این اعتماد مردم که سرمایه اجتماعی است را از دست بدهیم چه چیزی خواهیم داشت؟ و این مسئله بسیار هشدار دهنده است.



وی گفتگوی مسئولین از پشت تریبون با یکدیگر را یکی از آسیبهای جدی بر فرهنگ شفاهی جامعه و ایجاد بی اعتمادی در مردم خواند و افزود: قرآن می فرماید آنهایی که حتی دست به کاری نمی زنند اما همین قدر دوست دارند که یک مؤمنی را تحقیر کنند می فرماید بشارت بده آنها را به عذاب رستاخیز. یعنی از گناهان کبیره است. چه برسد به اینکه پشت تریبون مسائلی را که هنوز درست یا نادرست بودن آن مشخص نیست، بیان کنند. و بعد هم «گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن دیگری» و بر اساس قرآن هر کسی گناه خودش را به کول می کشد. فرضاً برادر من کار خلافی کرده است خب! بروید مجازاتش کنید اما به من نوعی چه ارتباطی دارد؟ و این درحالی است که بر اساس روایات اسلامی آبروی مؤمن از حرمت کعبه بالاتر است .



حجت الاسلام ابراهیمی تأکید کرد: متأسفانه الان حرمت شکنی، حیثیت بری و ... جزو ویژگی های خواص ما شده است و اگر بخواهیم با این روش ادامه دهیم از جامعه چه انتظاری می رود و جامعه چه قضاوتی نسبت به مسئولین می کند؟ و این نوع رفتارها ناشی از نبود شخصیت است. امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر تأکید می فرماید که افرادی را انتخاب کن که دارای ریشه و اصالت خانوادگی باشند و



وی در پایان افزود: دادن مسئولیت با توجه به این مسئله بسیار مهم است چراکه پیامبر(ص) نیز فرمود: مردم مثل معادن طلا و نقره هستند، هر کس در جاهلیت اصالت داشته در اسلام هم اصالت دارد. مشکل ما این است که گاهی به افرادی که تجربه لازم و آن اصالتی که مبتنی بر اعتقاد و ایمان باشد را ندارند، مسئولیتهای بزرگ واگذار می شود و خودشان را گم می کنند و این می شود که الان شده که هر روز به آبرو و حیثیت یکدیگر می تازند لذا اینجاست که به سخن برخی از بزرگان می رسیم منتهی بعد از اینکه کار از کار گذشت.