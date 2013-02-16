اعزام ۳۵۰ دانش آموز شهرستان قزوين به مناطق عملياتي جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محرمعلی والدي در این باره اظهارداشت: اين دانش آموزان از مدارس بخش هاي رودبار الموت شرقي و غربي ، طارم سفلي ، کوهين و شهرهای محمود آباد نمونه و اقباليه به منظور آشنايي هرچه بيشتر با جانفشاني شهدا در هشت سال جنگ تحمیلی از مناطق عملیاتی بازدید می کنند.



توزيع 20 هزار اصله نهال با پايه هاي رويشي در آبيک



مدير جهاد کشاورزي شهرستان آبيک گفت: 20 هزار اصله نهال با پايه رويشي بين باغداران شهرستان آبيک توزيع شد.



بیژن لطفی بیان کرد: توسعه باغات ميوه با پايه هاي رويشي را از سياستهاي وزارت جهاد کشاورزي عنوان و بیان کرد: يکي از مهمترين دلايل توسعه باغات ميوه با پايه رويشي در اين شهرستان، بازده خوب اين درختان است.



وی اظهارداشت: به علت کوتاه بودن پايه درختان، برداشت، سمپاشي و هرس به سهولت انجام مي شود و در اين روشها درختان در سنين کمتري باردهي خود را آغاز مي کنند.



اجراي طرح واکسيناسيون دام عليه بيماري تب برفکي



رئيس اداره مبارزه با بيماريهاي دامي اداره کل دامپزشکي گفت: مرحله دوم طرح واکسيناسيون و مبارزه با بيماري تب برفکي در دامداري هاي سنتي دامهاي روستايي استان با همکاري 19 گروه رايگان اجرا شد.



حميد زينالي افزود: در اين طرح تعداد 101 هزار و75 راس دام سنگين واکسينه شد و بيش از 90 درصد روستاها و دامداريهاي سنتي تحت پوشش قرار گرفت.



زينالي اظهارداشت: واکسيناسيون سراسري تب برفکي در دامداريهاي صنعتي هم در استان در دست اجراست.



تب برفکي از جمله بيماري هاي ويروسي شايع در بين دامهاست که ويروس آن قابليت جابجايي تا شعاع 70 کيلومتر را دارد و فقط راه پيشگيري از آن واکسيناسيون به موقع است.