دیدار با خانواده شهدا موجب تقویت روحیه خدمت مسئولان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان شهر باقرشهر به همت امور ایثارگران شهرداری باقر شهر پیش از ظهر شنبه از خانواده معزز شهید اکبر محمدی مجد دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که حجت الاسلام سید احمد موسوی امام جمعه باقرشهر ، جمشید سعادتمند شهردار باقرشهر، معاونت اجرایی شهردار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت روح الله(ره)، مسئول هیئت رزمندگان اسلام، نماینده بنیاد شهید شهرستان ری و... حضور داشتند، پدر و مادر شهید به توصیف فرزند شهیدشان پرداختند.

پدر شهید محمدی مجد که با آغوشی باز پذیرای حاضران بود در این دیدار گفت: اکبر جوانی شاداب و پر انرژی بود که با حضور در مسجد محل و بسیج فعالیتهای ارزنده ای داشت.

در راه اعتلای اسلام و قرآن فرزند خود را تقدیم نظام کردیم

وی افزود: افتخار ما این است که در راه اعتلای اسلام و قرآن فرزند خود را تقدیم نظام کردیم و خوشحالیم که خدا توفیق داد چنین فرزندی تربیت یافت که برای ما افتخار آفرید و در راستای دین مبین اسلام، اعتلای جمهوری اسلامی ایران و آرمانهای والای نظام جان خود را فدا کرد.

شهردار باقرشهر نیز در این دیدار ضمن ارج نهادن به مقام والای شهدای انقلاب به خصوص شهدای باقرشهر و از صبر و استقامت خانواده های معزز شهدا و رشادتهای رزمندگان در طول دوران انقلاب قدردانی کرد و گفت: شهدا و خانواده های آنها به گردن همه مردم و مسئولان حق دارند و وظیفه داریم با احترام به خانواده این عزیزان به مشکلات آنها رسیدگی کنیم.

جمشید سعادتمند ادامه داد: از خداوند متعال می خواهیم تا ما را در راه شهدا قرار داده و در این مسیر هدایت و راهنمایی کند و نعمت همنشینی با پدر و مادر شهدا را از ما دریغ نفرماید که این امر موجب تقویت روحیه خدمت در بین مسئولان می شود.

محمود فخامتی مسئول امور ایثارگران شهرداری باقرشهر نیز در این دیدار گفت: شهید اکبرمحمدی مجد در هفدهم تیر 1348 در باقرشهر دیده به جهان گشود و پس از 18 سال زندگی پر برکت در آخرین روزهای زمستان 66 به درجه رفیع شهادت نائل شد و پیکر پاکش پس از تشییع در کنار یاران شهیدش در گلزار شهدای بهشت زهرا(س) به خاک سپرده شد.