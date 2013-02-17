به گزارش خبرگزاری مهر، جان تونری ستاره شناس موسسه ستاره شناسی دانشگاه هاوایی اظهار داشت: درحال حاضر تحقیقات در زمینه سیارکها در جایگاه مناسبی قرار دارد و می توان آنها را یک تا دو روز پیش از نزدیک شدن به زمین مشاهده کرد، اما دانشمندان هر شب تمام آسمان را تحت پوشش مشاهدات خود قرار نداده اند تا از سقوط یک سنگ فضایی مطلع باشند و یک سنگ فضایی می تواند برای روزها و یا هفته ها از تیررس چشم آنها دور بماند که این امر در رابطه با شهاب سنگی که در روسیه منفجر شد صدق می کند.

تونری یکی از بازیکنان اصلی در تلاشهای ناسا برای ساخت اطلس است. اطلس سیستم هشدار برخورد سیارکی است که دارای دو رصدخانه در هاوایی بوده و می تواند به صورت همزمان دوبار در یک شب کل آسمان را اسکن کند.

وی افزود: اگر اطلس پیش از رویداد روز جمعه کار می کرد، ما می توانستیم شهاب سنگی را که به روسیه برخورد کرد یک يا دو روز قبل مشاهده کنیم.

این درحالی است که موفقیت تشخیص سنگهای آسمانی و مشاهده آنها به چند پیش فرص بستگی دارد، یکی ابري نبودن هوا است، دیگری این است که سنگ فضایی برفراز قطب جنوب نباشد چرا که اطلس در آن منطقه توان دید ندارد.

براساس اظهارات تونری، تلسکوپها می توانند آسمان برفراز افق را مشاهده کند. تلسکوپی که در نیم کره شمالی قرار دارد، مانند اطلس نمی تواند آسمان قطب جنوب را مشاهده کند و اگر سیارکها و یا شهاب سنگها از آن منطقه بیایند هرگز به آسمان برفراز افق نمی رسد. درحالی که می توان نسخه های مختلفی از اطلس ساخت و آن را در قطب جنوب قرار دارد و حتی آنها را به نحوی در سراسر زمین مستقر کرد که بتوانند الگوهای مختلف آب و هوایی را نیز مشاهده کنند.

روز جمعه براثر انفجار شهاب سنگ 40 تنی و شکستن دیوار صوتی پس از این انفجار شیشه های خانه های بسیاری شکست و بیش از 1200 نفر در منطقه چلیابینسک آسیب دیدند. از این تعداد وضعیت 112 نفر جدی است.

تلسکوپهای اطلس درحال ساخت هستند و قرار است کار خود را پایان سال 2014 آغاز کند و تا پایان سال 2015 کاملا کاربردی شوند.

این پرژه ناسا با بودجه 5 میلیون دلاری اجرا می شود.

زمانی ناسا به دنبال پرتاب یک کاوشگر شکار سیاره بود، اما این پروژه به علت هزینه برآوردی 500 میلیون دلاری در یک دهه پیش معوق ماند. سایر تلاشهای خصوصی در این راستا نيز در جریان است.

