افتتاح بزرگترين كارخانه شيشه فلوت خاورميانه در اردكان

به گزارش خبرنگار مهر، مديرعامل اين واحد بزرگ توليدي در مراسم افتتاح با حضور رئيس جمهور اظهار داشت: این کارخانه سومین مجتمع تولیدی در دنیاست که توانایی تولید شیشه با ضخامت 19 میلیمتر را در دنیا دارد.

محمود عزيزيان يادآور شد: كوره اين واحد بزرگ توليدي، چهارمین کوره بزرگ تولید شیشه در دنیاست.

وي عنوان كرد: انواع محصولات تولیدی این کارخانه شیشه فلوت، آئینه شیشه رفلکس، شیشه دو جداره و شیشه نشکن است.

عزيزيان عنوان كرد: کارخانجات شیشه اردکان با هدف ایجاد مجموعه اکتشاف و استخراج معدنی در زمینی به مساحت 75 هکتار در اردکان یزد تاسیس شده‌ است.

وي ادامه داد: عملیات ساختمانی اولین خط تولید شیشه فلوت با ظرفیت 900 تن در روز و با توانایی تولید انواع شیشه‌های فلوت در سال 1387 آغاز شد و تکنولوژی آن از کشورهای اروپایی، ژاپن، آمریکا و چین تامین شده است.

اين طرح كه پس از بازديد رئيس جمهور و همراهان مورد بهره‌برداري قرار گرفت، اشتغالزایی حدود 2هزار نفر را به دنبال دارد.

اين طرح كه در مدت زمان 35 ماه احداث شده است، بالغ بر هزار و 508 ميليون ريال هزينه ريالي و 41 ميليون يورو هزينه ارزي داشته است.