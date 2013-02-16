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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۱۵

با حضور رئيس جمهور صورت گرفت/

افتتاح بزرگترين كارخانه شيشه فلوت خاورميانه در اردكان

افتتاح بزرگترين كارخانه شيشه فلوت خاورميانه در اردكان

يزد - خبرگزاري مهر: بزرگترين كارخانه شيشه فلوت اردكان با حضور رئيس جمهور در اردكان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مديرعامل اين واحد بزرگ توليدي در مراسم افتتاح با حضور رئيس جمهور اظهار داشت: این کارخانه سومین مجتمع تولیدی در دنیاست که توانایی تولید شیشه با ضخامت 19 میلیمتر را در دنیا دارد.

محمود عزيزيان يادآور شد: كوره اين واحد بزرگ توليدي، چهارمین کوره بزرگ تولید شیشه در دنیاست.

وي عنوان كرد: انواع محصولات تولیدی این کارخانه شیشه فلوت، آئینه شیشه رفلکس، شیشه دو جداره و شیشه نشکن است.

عزيزيان عنوان كرد: کارخانجات شیشه اردکان با هدف ایجاد مجموعه اکتشاف و استخراج معدنی در زمینی به مساحت 75 هکتار در اردکان یزد تاسیس شده‌ است.

وي ادامه داد: عملیات ساختمانی اولین خط تولید شیشه فلوت با ظرفیت 900 تن در روز و با توانایی تولید انواع شیشه‌های فلوت در سال 1387 آغاز شد و تکنولوژی آن از کشورهای اروپایی، ژاپن، آمریکا و چین تامین شده است.

اين طرح كه پس از بازديد رئيس جمهور و همراهان مورد بهره‌برداري قرار گرفت، اشتغالزایی حدود 2هزار نفر را به دنبال دارد.

اين طرح كه در مدت زمان 35 ماه احداث شده است، بالغ بر هزار و 508 ميليون ريال هزينه ريالي و 41 ميليون يورو هزينه ارزي داشته است.

کد مطلب 1816503

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