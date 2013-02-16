230 هزار تن انواع کالای غیر نفتی از لرستان صادر شد/ رشد 20 درصدی صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بیرانوند ظهر شنبه در جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی استان لرستان اظهار داشت: در 10 ماهه نخست سالجاری بیش از 230 هزار تن انواع کالای غیر نفتی از استان لرستان صادر شده است.

وی با اشاره به ارزش ریالی این میزان صادرات کالای غیر نفتی استان لرستان تصریح کرد: در مجموع بیش از 86 میلیون دلار انواع کالای غیر نفتی از استان لرستان صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به انواع کالاهای صادر شده از استان بیان داشت: در سالجاری کالاهای غیر نفتی مانند داروهای انسانی، داروهای دامی، سیمان، فروسیلیسم، سنگ، بیسکویت، آهنک صنعتی، ظروف شیشه ای، گچ، کاشی و ... از استان لرستان صادر شده است.

بیرانوند افزود: میزان صادرات کالاهای غیر نفتی لرستان در مدت یاد شده به لحاظ ارزشی هفت درصد و به لحاظ وزنی نیز 20 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: کالاهای غیر نفتی لرستان به کشورهایی مانند ترکیه، عراق، افغانستان، چین، یونان، رومانی، ترکمنستان، ونزوئلا، بلاروس و ارمنستان صادر می شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان تصریح کرد: بیشترین صادرات کالاهای غیر نفتی لرستان به کشور عراق صورت می گیرد.

بیرانوند سهم صادرات کالاهای غیر نفتی لرستان را به کشور عراق در سالجاری بیش از 35 میلیون دلار عنوان کرد کرد و افزود: همچنین به لحاظ وزنی نیز بیش از 12.5 هزار تن از کالاهای غیر نفتی لرستان به کشور عراق صادر شده است.