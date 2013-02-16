تاكيد مراجع تقليد بر بهره گيري از حج و عمره به عنوان نماد وحدت اسلامي

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت‌الاسلام سيدعلي قاضي عسكر، نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت و سرپرست حجاج ايراني، در سفري به شهر مقدس قم با شماري از مراجع تقليد و علما ديدار و گفت‌وگو كرد.

سرپرست حجاج ايراني، با حضرات آيات عظام ناصر مكارم شيرازي، حسين نوري همداني،‌ جعفر سبحاني، سيدعبدالكريم موسوي ارديبلي، لطف‌الله صافي گلپايگاني و سيدموسي شبيري زنجاني. از مراجع تقليد ديدار و گفتگو كرد. در اين ديدارها نماينده ولي فقيه به تشريح فعاليتهاو تلاش هاي گسترده بعثه مقام معظم رهبري در حج، عمره و عتبات پرداخت و مراجع عظام و تقليد نيز رهنمودهايي ارزشمند و سازنده ارائه فرمودند.

فعاليت‌هاي فرهنگي بعثه گسترش پيدا كند

حضرت آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي بر ضرورت وحدت امت اسلامي تاكيد فرموده و اظهار داشت: در عصر امروز كه همه دشمنان عليه اسلام و مسلمانان متحد شده‌اند، راهي جزء اتحاد ميان مسلمانان وجود ندارد.

وي تصريح كرد: مسلمانان مشتركات فراوان دارند كه مي‌توان از آن گسترش وحدت اسلامي در جهان بهره گرفت ايشان فرمودند: حج و عمره يكي از اين نمادها است كه مي تواند امت اسلامي را با هر مذهب و فرهنگ و مليت كنار هم جمع كند.

اين مرجع تقليد همچنين برضرورت آشنا كردن زائران و بويژه جوانان با معارف مرتبط با حج و زيارت، خواستار گسترش برنامه‌هاي فرهنگي در ايام حج و عمره شد و از تلاش‌هاي بعثه مقام معظم رهبري در اين باره تقدير كرد.

تشكيل اتحاديه علماي مسلمان براي هدايت بيداري اسلامي

حضرت آيت الله العظمي حسين نوري همداني در ديدار حجت الاسلام والمسلمين سيدعلي قاضي عسكر با اشاره به رونق گرفتن حج پس از انقلاب اسلامي، فرمودند : پيش از انقلاب مناسك حج اعمالي خشك و كم تأثير بود، اما امروزه به بركت انقلاب رونق خاصي گرفته و هر ساله اتحاد ميان كشورهاي اسلامي در اين مراسم بيش از پيش تقويت مي شود؛ و ما نبايد به اين حد اكتفا كنيم و بايد همه تلاش خود را در جهت هر چه بيشتر شدن وحدت و همدلي بسيج كنيم.

اين مرجع تقليد برائت از مشركين در حج را كم اهميت تر از دوستي و محبت ميان مسمانان ندانست و تصريح كرد: نبايد از اين خشم مقدس غافل شويم؛ قرآن ابتدا مي فرمايد«أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ» و سپس «رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ» را مي آورد؛ حب و بغض هر دو به جاي خود مقدس و تأثير گذار است و نبايد هيچ كدام به حاشيه رود.

حضرت آيت الله العظمي نوري همداني افزود: مقابله با هجمه تكفيري ها نياز به اتحاد و قدرت بيشتري ميان مسلمانان دارد؛ در عصر رسانه بايد تبليغات خود را گسترده تر كنيم و شبهات مطرح شده از سوي دشمنان را پاسخ دهيم، آنها با استناد به رواياتي ضعيف كه مورد پذيرش ما هم نيست سعي دارند چهره اسلام واقعي را به شكل ديگري جلوه دهند و در اين راه از اهانت به پيامبر(ص)، ائمه اطهار(ع) و تشيع ابايي ندارند.

وي به كشتار و آواره شدن مسلمانان در اقصي نقاط جهان اشاره كرد و گفت: در بحرين و مالي و ميانمار و برخي از كشور هاي ديگر دشمنان، مسلمانان را تحت فشار شديد قرار داده اند و متاسفانه هيچ نهادي موضع گيري نمي كند؛ اين سكوت متأثر از تبليغات شديد دشمنان در وارونه جلوه دادن حقايق است.

اين مرجع تقليد يكي از راه هاي مؤثر در مبارزه با مخالفان بيداري اسلامي و گسترش اين موج عظيم را تشكيل اتحاديه علماي متنفذ جهان اسلام دانست و ابراز داشت: علماي اسلام از كشورهاي مختلف جهان تا پاي جان به ميدان بيايند و ملت ها را در اين مسير هدايت كنند؛ اگر در چندين كشور اسلامي افرادي مثل آقاي سيدحسن نصرالله بودند اين بيداري بيش از اين و با سرعت بيشتري گسترش پيدا مي كرد.

جوانان را با معارف اسلامي بيشتر آشنا كنيد

حضرت آيت الله العظمي سبحاني نيز در اين ديدار از حضورافراد تحصيل كرده بويژه جوانان و دانشجويان در عمره تجليل كرد و خواستار بهره گيري هر چه بيشتر از اين فرصت شد و آشنايي بيشتر اين قشر به مكتب اهل بيت عليهم السلام را بسيار ضروري خواند.

وب همچنين بر افزايش آشنايي هر چه بيشتر زائران با آموزه‌ها و معارف حج تاكيد داشت و برخي پيشنهاداتي در اين زمينه ارائه كرد.

اين مرجع تقليد تصريح كرد: آشنايي زائران با مفاهيم وحدت ضروري است تا آن‌ها بتوانند مفاهيم اصلي وحدت را به جهانيان انتقال و موجب تبليغ مكتب اهل بيت عليهم اسلام شوند.

وحدت اسلامي سرلوحه باشد

حضرت آيت الله العظمي موسوي اردبيلي نيز در اين ديدار بر ضرورت وحدت اسلامي و پرهيز از اهانت به مقدسات مذاهب اسلامي تاكيد داشت.

وي افزود: در سايه وحدت اسلامي است كه مي توان معارف حقه تشيع را به جهانيان شناساند.

حفظ و صيانت از اماكن تاريخي و مذهبي ضروري است

حضرت آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني از ديگر مراجع تقليد در ديدار نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت، حفظ و صيانت از اماكن تاريخي و مذهبي در شهرهاي مكه مكرمه و مدينه منوره را ضروري خواند و از تخريب برخي اماكن مذهبي انتقاد كرد.

وي ضمن تاكيد فراوان بر وحدت اسلامي ميان مسلمانان جهان گفت: مسلمان‌ها همه بر اين نكته اتحاد دارند كه حفظ خون همه مسلمان‌ها واجب است؛ بنابراين بايد از هر عملي كه موجب خونريزي ميان مسلمانان مي‌شود، جلوگيري كرد.

اين مرجع تقليد از دخالت دادن مسائل مورد اختلاف بين مذاهب اسلامي در روابط ميان ملت هاي مسلمان و كشورهاي اسلامي انتقاد كرد و افزود: همگان لازم است در جهت اتحاد وحدت گام بردارند و از اعمالي كه موجب شكستن حرمت مسلمانان و ريختن مظلومان مي گردد به شدت اجتناب كنند.

تاكيد بر حفظ آثار و ميراث علماي گذشته

حضرت آيت‌الله العظمي شبيري زنجاني نيز در ديدار حجت‌الاسلام والمسلمين قاضي عسكر ضمن تشكر از خدمات فرهنگي صورتگرفته توسط بعثه مقام معظم رهبري ، به زائران و حجاج ايراني توصيه كرد كه در ايام حضورشان در اماكن مقدس شهرهاي مكه مكرمه و مدينه منوره از اين فرصت عظيم معنوي بيشتر بهره برداري كنند.

اين مرجع تقليد با بيان اين كه حضور در حج و عمره براي هر كسي به راحتي فراهم نمي‌شود، تصريح كرد: زائران و حجاج ايراني بايد اين فرصت استثنايي را هرگز از دست ندهند و از آن به خوبي بهره بگيرند.

حضرت آيت‌الله شبيري همچنين بر حفظ آثار و ميراث علماي گذشته تاكيد فراوان داشت.