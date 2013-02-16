به گزارش خبرنگار مهر، تغییر و جابجایی مدیران ارشد استان بوشهر یکی از اقدامات مشهود فریدون حسنوند از زمان حضورش در استانداری بوشهر است.

تغییر در مدیران‌کل، معاونت‌ها و مسئولان ادارات و نهادها در حالی انجام می‌شود که استاندار بوشهر یکی از مهمترین مشکلات استان بوشهر و عدم دستیابی به این استان به جایگاه خود را ضعف مدیریت عنوان کرده بود.

استاندار بوشهر در جدیدترین تغییرات مدیریتی، رسول زارعی را از معاون برنامه‌ریزی استاندار برکنار کرد و رضا عوض پور مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری را به عنوان سرپرست این معاونت منصوب کرد.

حسنوند پیش از معاونت برنامه‌ریزی، معاون سیاسی- امنیتی و معاون عمرانی خود را نیز تغییر داده بود.