هوای کرج به زیر صفر می رسد

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هوای کرج هم اکنون ابری و دمای 11 و سرعت باد 3 متر بر ثانیه از سمت جنوب شرق است.

وی افزود: طی 24 ساعت آینده هوای کرج کمی ابری در بعدازظهر با افزایش ابر همراه خواهد بود بیشینه دما 14 و کمینه منفی یک پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی استان البرز افزود: هوای هشتگرد هم اکنون نیمه ابری و دمای 9 درجه سانتیگراد و سرعت باد 5 متر برثانیه و از سمت جنوب شرق است.

رحمانیان تصریح کرد: هوای هشتگرد طی 24 ساعت آینده کمی ابری در بعد از ظهر با افزایش ابر همراه خواهد بود که بیشینه دما 13 و کمینه 2 درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی اظهار داشت: هم اکنون هوای طالقان نیمه ابری و دمای آن 14 درجه سانتیگراد و سرعت باد 2 متر بر ثانیه و از سمت جنوب است.

مدیر کل هواشناسی استان البرز افزود: طی 24 ساعت آینده هوای طالقان ابری تا نیمه ابری اوایل شب بارش پراکنده که بیشینه دما 13 و کمینه منفی 2 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

