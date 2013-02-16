ذخیره سازی 20 هزار تن گندم در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر،غلامرضا محمدی ظهر شنبه در جلسه تنظیم بازار استان اظهارکرد: از ابتدای آذر ماه تا کنون برنامه حمل 26 هزار تن گندم از بنادر جنوبی به استان را داشته ایم که تا کنون 20 تن آن وارد استان شده است.

وی با بیان اینکه شش هزار تن گندم دیگر نیز در حال حمل به استان است، بیان کرد: ذخیره استراتژیک برای حدود چهار ماه را داریم.

مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی موجودی سیلوهای استان را 25 هزار و 700 تن گندم عنوان کرد و افزود: 500 تن برنج نیز سهمیه خراسان جنوبی است که به زودی به استان حمل خواهد شد.

محمدی با بیان اینکه توزیع این برنج ها با نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در سطح بازار انجام خواهد شد، گفت: 96 تن برنج آرژانتینی نیز وارد استان شده که در حال توزیع در سطح استان است.

خرید 27 هزار تن نهاده دامی

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره خریداری 27 هزار تن نهاده دامی برای استان، بیان کرد: از این مقدار 21 هزار تن بین مرغداران و دامداران استان توزیع شده و شش هزار تن در انبار ها موجود است.

محمد مزگی نژاد با اشاره به خرید هزار و 800 تن مرغ از کشتارگاه های طیور استان، عنوان کرد: هزار و 450 تن از این میزان ذخیره سازی و در استان موجود است.

وی با اشاره به ذخیره سازی 200 تن گوشت قرمز در استان نیز گفت: از این میزان 78 تن در بازار توزیع شده و 120 تن در سرخانه ها موجود است.

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام خراسان جنوبی ادامه داد: واردات 100 گوشت قرمز دیگر نیز به استان ابلاغ شده که به زودی وارد استان خواهد شد و میزان ذخیره سازی به 220 تن افزایش خواهد یافت.