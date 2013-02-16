برگزاری جلسه هم اندیشی سازمان ها و تشکل های مردمی با همکاری اداره منابع طبیعی و محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی سازمان ها و تشکل های مردمی با همکاری اداره منابع طبیعی و محیط زیست ساوجبلاغ برگزار شد.

مدیر اداره محیط زیست ساوجبلاغ در حاشیه برگزاری این مراسم به خبرنگار مهر گفت: هم اندیشی سازمان هاو تشکل های مردمی در حفاظت از عرصه های منابع طبیعی،محیط زیست و مناطق کوهستانی با مشارکت وهمکاری اداره منابع طبیعی ،اداره حفاظت محیط زیست وهمچنین انجمن کوهنوردان استان البرز ودوستدران محیط زیست و طبیعت در سالن جلسات نهضت سواد آموزی شهرستان ساوجبلاغ با هدف گامی به سوی توسعه پایدار برگزار شد.

حمیدرضا لشکری افرود: در این جلسه معاون اداره کل منابع طبیعی استان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست ،رئیس اداره منابع طبیعی کرج ومدیرعامل انجمن حفظ محیط کوهستان به ایراد سخنرانی پرداختند.

وی اهمیت موضوع منابع طبیعی و لزوم هم اندیشی دستگاههای اثرگذار در این حوزه را هدف برگزاری این هم اندیشی برشمرد.

در ادامه مراسم جلسه پرسش و پاسخ با حضور کلیه شرکت کنندگان برگزار و در خصوص موضوعات مختلف از جمله تخریب منابع طبیعی، آلودگی های زیست محیطی و مدیریت پسماند بحث و تبادل نظر شد.