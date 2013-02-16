23 هزار تن گوشت مرغ از لرستان صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق طاهری مقدم ظهر شنبه در جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی استان لرستان اظهار داشت: تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 23 هزار تن گوشت مرغ از استان لرستان صادر شود.

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت سازی لازم برای صادرات این میزان مرغ در استان لرستان صورت گرفته، عنوان کرد: همچنین بر اساس این برنامه باید صادرات سبزیجات و صیفی جات نیز در دستور کار قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با تاکید بر اینکه لرستان جزء استانهای برتر در زمینه تولید محصولات ارگانیک است، بیان داشت: در این راستا همواره سعی می شود که از کودهای جایگزین و بیولوژیک برای کشاورزی استان استفاده شود.

طاهری مقدم با بیان اینکه این امر موجب شده شرکتهای فراوانی از استانهای مختلف کشور اقدام به انعقاد قرار داد در زمینه محصولات کشاورزی کنند، بیان داشت: این موضوع منجر شده که محصولات کشاورزی لرستان تا 40 درصد بالاتر از قیمت بازار به فروش برسند.