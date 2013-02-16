بخشداران جدید بخش مرکزی اردبیل و هیر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل بعد از ظهر شنبه در این مراسم با اشاره به حماسه مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: علیرغم همه تهدید ها و فشارها مردم با هوشیاری و بصیرت کامل در اطاعت از مقام معظم رهبری در صحنه حضور یافته و یکبار دیگر توطئه های دشمنان را ناکام و آنها را ناامید کردند.

عباس دست باز دست باز با اشاره به در پیش بودن دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی افزود: مسئولان باید با وحدت و همدلی و با ایجاد برنامه ریزی بر حل مشکلات اقتصادی تلاش کنند و همچنین زمینه ساز برگزاری انتخابات پرشکور باشند.

فرماندار اردبیل نیز در این مراسم بر خدمت بی منت بر مردم تاکید کرد و ادامه داد: آمادگی و تدابیر و برنامه ریزی مناسب برای برگزاری پرشکوه انتخابات پیش روی اندیشیده شده است.

کاظم دبیر همچنین از افتتاح مسکن مهر اردبیل با حضور مسئولان کشوری در اسفند ماه خبر داد و تصریح کرد: کالاهای ضروری شب عید مردم به مقدار مورد نیاز ذخیره شده و با قیمت مناسب عرضه خواهد شد. و مردم دغدغه از این بابت نداشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری دو نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با تخفیف 20 درصدی در دو نقطه شهر اردبیل متذکر شد: جهت جلوگیری از افزایش قیمت ها و سوء استفاده های احتمالی عرضه مستقیم کالاهای اساسی و ضروری مردم تا شب عید و با نظارت ویژه ادامه خواهد داشت و با هرگونه گران فروشی و تخلف به شدت برخوردقانونی خواهد شد.

فرماندار اردبیل بر ضرورت استفاده روستائیان از وام مقاوم سازی بنیاد مسکن تاکید کرد و یادآور شد: استفاده از این وام ها با نرخ بهره پنج درصدی می تواند آسیب های احتمالی حوادث غیرمترقبه بویژه زلزله را کاهش دهد.

در پایان این مراسم حسن فرضی بجای نادر قدیمی بخشدار بخش مرکزی اردبیل و قاسم ابراهیمی بجای حسن عابد به عنوان بخشدار جدید هیر معرفی شد.