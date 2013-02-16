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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۳۸

باباخانی مطرح کرد:

توسعه بخش کشاورزی از راهکارهای مهم مقابله با تحریمهای دشمنان است

توسعه بخش کشاورزی از راهکارهای مهم مقابله با تحریمهای دشمنان است

آستانه اشرفیه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه گفت: توسعه بخش کشاورزی از راهکارهای مقابله با تحریمهای دشمنان و تحقق شعار تولید ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باباخانی ظهر شنبه در کارگروه کشاورزی این شهرستان افزود: توسعه همه جانبه بخش کشاورزی نقش مهم و تعیین کننده ای در شکوفایی اقتصادی کشور ایفا می کند.

وی اظهارداشت:  آستانه اشرفیه برای توسعه بخش کشاورزی از ظرفیت‌ های مطلوبی برخوردار است که باید به این مهم توجهی ویژه شود.

فرماندار آستانه اشرفیه گفت: توسعه بخش کشاورزی فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال در روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر است از اینرو باید از این فرصت بصورت بهینه استفاده شود.

وی افزود: اجرای طرح های توسعه بخش کشاورزی پایه اقتصاد کشاورزی است و با حمایت از روستائیان و اشتغال دانش آموخته گان در بخش کشاورزی می توان موجب تحول عمیق و بنیادین در اشتغال شهرستان شد.

باباخانی در ادامه به محصولات عمده کشاورزی این شهرستان از قبیل برنج و بادام زمینی اشاره کرد و بر ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری در منطقه تاکید کرد.

کد مطلب 1816525

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