گسترش مناسبات گمرکی ایران و ترکمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین باغ عنایت اعلام کرد: گفتگوهاي تازه ای بين ايران و تركمنستان براي توسعه همكاريهاي گمركي و تجاري آغاز شد و راههاي توسعه همكاري گمركي و همچنين رفع موانع موجود در تبادلات تجاري و حمل و نقل كالاهاي ترانزيتي در ديدار مسئولان گمركات جمهوري اسلامي ايران و تركمنستان مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
مديركل دفتر همكاريهاي بينالملل گمرک، كه در رأس هيئتي از مسئولان گمرک كشورمان به تركمنستان سفر كرده بود در خصوص مسائل و موضوعات مطرح شده در ديدار با مقامات گمركي اين كشور، گفت: بحث برقراري كشيک در ايام تعطيلات، افزايش پذيرش كاميونهاي حامل كالاي ترانزيتي و افزايش ساعت كاري از سوي گمركات تركمنستان و همچنين ايجاد دروازههاي مشترک مرزي از مهمترين موضوعات مطرح شده در مذاكرات هيئتهاي گمركي دو كشور بود.
وي با اشاره به ملاقاتهاي انجام شده با مقامات تركمني از جمله "وفا حاجياف" قائم مقام وزارت امور خارجه ترکمنستان، افزود: در اين ديدار كه برخي از مسئولان سفارت جمهوري اسلامي ايران در عشقآباد نيز حضور داشتند، در خصوص توسعه همكاريهاي تجاري و گمركي مطالبي بيان شد و طرف تركمني ضمن ابراز خشنودي از سفر هيئت ايراني گفت تركمنستان اكنون به يک ميدان بزرگ ساخت و ساز تبديل شده و ما براي رسيدن به اهداف و مقاصد خود نياز به همكاري و مساعدت ايران داريم و بدون ترديد نقش گمركات در اين زمينه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.
قائم مقام وزارت خارجه تركمنستان، گفت: تلاش ما بر اين است كه مكانيزمي يكپارچه را ايجاد كنيم تا گمركات كشورمان به صورت هماهنگ كار خود را انجام دهند.
باغعنايت نیز بیان داشت: در اين ديدار عزم جدي جمهوري اسلامي ايران در جهت مبارزه با مواد مخدر و گزارشي از ميزان كشفيات در اين زمينه به اطلاع مقامات تركمني رسيد و از آنان خواسته شد تا با توجه به محدوديتهاي اعمال شده در باجگيران، در خصوص انجام سريع مبادلات تجاري و افزايش پذيرش كاميونها در ساير مرزها اقدام كنند.
وي اظهارداشت: مشاركت گمرک ايران با گمرک تركمنستان در مورد مكانيزه و يكپارچه كردن كار گمركات و انعقاد تفاهمنامه از ديگر موضوعاتي بود كه از طرف هيئت گمركي ايران پيشنهاد و گفته شد كه اين امر در راستاي مفاد كنوانسيونهاي كيوتو و كنترل هماهنگي كالا در مرز است.
مديركل دفتر همكاريهاي بينالملل گمرک، همچنين به انجام مذاكرات هيئت گمركي كشورمان با "باليوف" معاون رئيس كل گمرک تركمنستان، "مرگن"، معاون اداره مهاجرت و "عزيزاوف"، معاون مرزباني اين كشور اشاره كرد و افزود: در اين ديدارها كه ناظر گمركات استان خراسان رضوي و مديران گمركات تابعه اين استان نيز حضور داشتند در خصوص مسائل و مشكلات گمركات مرزي و راههاي تسهيل تجارت و عبور آسان كالاهاي ترانزيتي و همچنين تردد مسافران بحث و تبادلنظر به عمل آمد.
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