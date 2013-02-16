اوباما بدون توجه به اختلافات با جمهوریخواهان به تعطیلات رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا برای گذراندن تعطیلاتی طولانی مدت عازم زمین بازی گلف در ایالت فلوریدا شد. وی قصد دارد روزهای آخر هفته را با دوستانش در پالم سیتی منطقه ای میان سواحل اورلاندو و میامی بگذراند.

هر چند کاخ سفید اطلاعاتی در این زمینه منتشر نکرده، اما به تازگی "بوچ هارمون" مربی معروف گلف و تمرین دهنده "تایگر وودز" طی مصاحبه ای گفته است به زودی به اوباما تمرین خواهد داد. گزارش ها همچنین حاکی است "میشله اوباما" بانوی اول آمریکا به همراه دخترانش ساشا و مالیا برای اسکی به ایالت غربی کلورادو رفته اند.

این در حالی است که اوباما برای تشکیل کابینه جدید خود با مشکلات جدی روبرو شده است. از جمله اینکه، موضوع بررسی صلاحیت "چاگ هیگل" نامزد معرفی شده از سوی اوباما برای وزارت دفاع به دلیل مخالفت های جمهوریخواهان به تعویق افتاده است.