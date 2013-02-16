نخستین همایش ملی توسعه سواحل مكران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران در چابهار آغاز به کار کرد

رییس روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این همایش با دو رویکرد علمی و اجرایی و به مدت سه روز در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ادامه دارد افزود: همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی ایران در راستای تحقق رهنمود های رهبر معظم انقلاب و تبیین نقش دریا در ارتقای قدرت ملی ، توسعه اقتصادی، سیاسی، نظامی، و فرهنگی است.

علیرضا براهویی تحقق منویات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب پیرامون بهره برداری از فرصت‌ها و قابلیت‌های موجود در این سواحل و تبدیل رویکرد تهدید محوری به فرصت محوری در نگرش به دریا و ساحل را از اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

وی واکاوی تدابیر رهبری در خصوص توجه به سواحل جنوبی و اهمیت دریا، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در سواحل مکران، اقتدار ملی، اجتماعی، فرهنگی، بحث پیرامون اقتدار نداجا، نیروی انسانی، منابع طبیعی، آمایش سرزمینی و پدافند غیر عامل، بنادر و حمل و نقل، محیط زیست و پیشینه تاریخی و گردشگری را از جمله محورهای دیگر این همایش عنوان کرد.

همایش ملی توسعه سواحل مكران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران از امروز تا سی ام بهمن ماه در تالار اجتماعات دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی واقع در منطقه سوم نیروی دریایی ارتش در كنارك و چابهار با حضور مسئولان نظامی ، انتظامی و اجرایی ادامه دارد.

