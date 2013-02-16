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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۳۴

نخستین همایش ملی توسعه سواحل مكران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران در چابهار آغاز به کار کرد

نخستین همایش ملی توسعه سواحل مكران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران در چابهار آغاز به کار کرد

چابهار - خبرگزاری مهر: نخستین همایش ملی توسعه سواحل مكران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در چابهار آغاز به کار کرد.

رییس روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این همایش با دو رویکرد علمی و اجرایی و به مدت سه روز در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ادامه دارد افزود: همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی ایران  در راستای  تحقق رهنمود های  رهبر معظم انقلاب و تبیین نقش دریا در ارتقای قدرت ملی ، توسعه اقتصادی، سیاسی، نظامی، و فرهنگی است.

علیرضا براهویی تحقق منویات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب پیرامون بهره برداری از فرصت‌ها و قابلیت‌های موجود در این سواحل و  تبدیل رویکرد تهدید محوری به فرصت محوری در نگرش به دریا و ساحل  را از اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

وی واکاوی تدابیر رهبری در خصوص توجه به سواحل جنوبی و اهمیت دریا، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در سواحل مکران، اقتدار ملی، اجتماعی، فرهنگی، بحث پیرامون اقتدار نداجا، نیروی انسانی، منابع طبیعی، آمایش سرزمینی و پدافند غیر عامل، بنادر و حمل و نقل، محیط زیست و پیشینه تاریخی و گردشگری  را از جمله محورهای دیگر این همایش عنوان کرد.

همایش ملی توسعه سواحل مكران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران از امروز تا سی ام بهمن ماه در تالار اجتماعات دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی واقع در منطقه سوم نیروی دریایی ارتش در كنارك و چابهار با حضور مسئولان نظامی  ، انتظامی و  اجرایی  ادامه دارد.
 

کد مطلب 1816532

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