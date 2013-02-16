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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۳۵

بهمن نژاد خبر داد:

یک میلیون و 100 هزار تن سیمان در کارخانه دورود تولید شد

یک میلیون و 100 هزار تن سیمان در کارخانه دورود تولید شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر فروش کارخانه سیمان دورود از تولید یک میلیون و 100 هزار تن سیمان در این کارخانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود بهمن نژاد ظهر شنبه در جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی استان لرستان اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از یک میلیون و 100 هزار تن سیمان در کارخانه سیمان دورود تولید شده است.

وی با اشاره به میزان سیمان صادر شده از کارخانه سیمان دورود بیان داشت: در مدت زمان یاد شده بیش از 208 هزار تن سیمان از کارخانه سیمان دورود صادر شده است.

مدیر فروش کارخانه سیمان دورود ارزش ریالی این میزان صادرات را 13 میلیون دلار عنوان کرد.

بهمن نژاد همچنین با اشاره به صادرات کارخانه سیمان دورود از گمرک خرم آباد بیان داشت: طی 15 روز گذشته بیش از 11 هزار تن سیمان به ارزش ریالی یک میلیون دلار از گمرک خرم آباد صادر شده است.

کد مطلب 1816534

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