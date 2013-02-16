یک میلیون و 100 هزار تن سیمان در کارخانه دورود تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود بهمن نژاد ظهر شنبه در جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی استان لرستان اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از یک میلیون و 100 هزار تن سیمان در کارخانه سیمان دورود تولید شده است.

وی با اشاره به میزان سیمان صادر شده از کارخانه سیمان دورود بیان داشت: در مدت زمان یاد شده بیش از 208 هزار تن سیمان از کارخانه سیمان دورود صادر شده است.

مدیر فروش کارخانه سیمان دورود ارزش ریالی این میزان صادرات را 13 میلیون دلار عنوان کرد.

بهمن نژاد همچنین با اشاره به صادرات کارخانه سیمان دورود از گمرک خرم آباد بیان داشت: طی 15 روز گذشته بیش از 11 هزار تن سیمان به ارزش ریالی یک میلیون دلار از گمرک خرم آباد صادر شده است.