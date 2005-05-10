نمايشگاه مطبوعات بايد محل ارايه توانايي مطبوعات باشد نه رزق و برق آنها

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري مهر به نقل از ستاد خبري نمايشگاه مطبوعات، سيد حسين سجادي، سردبير روزنامه آرمان درخصوص جداسازي نمايشگاه مطبوعات ودكتاب از هم گفت : اصحاب مطبوعات همواره به دنبال اين بوده اند كه نمايشگاه مطبوعات ازكتاب جدا شود تا ميزان دقيق علاقمندي مردم به مطبوعات مشخص شود. به دليل اينكه درحال حاضر بازديد كنندگان نمايشگاه كتاب ازنمايشگاه مطبوعات هم بازديد مي كنند ولي اگر اين دو نمايشگاه جدا شود ، ميزان اقبال مردم به مطبوعات بيشتر مشخص مي شود البته استقبال نخبگان ومسوولان ازنمايشگاه مطبوعات به مراتب بيشتر ازنمايشگاه كتاب است .

وي درخصوص نقاط تمايز اين دوره ازنمايشگاه اشاره كرد: امسال حضور نشريات استاني وادارات كل استانها جدي تر شده است ونشان ازاين امر است كه مطبوعات استاني جدي تر با نمايشگاه برخورد كرده اند كه هرچه حضور مطبوعات استاني دراين نمايشگاه جدي تر باشد راههاي رشد آنها فراهم مي شود و مي توانند همپاي نشريان كثيرالانتشار صاحب فن روز شوند .

اين روزنامه نگار درباره حضور كانديداهاي رياست جمهوري درنمايشگاه مطبوعات گفت : نمايشگاه محل تلاقي وارتباط كانديداها ومردم است وامسال هم كه انتخابات رياست جمهوري ازنظرزماني با نمايشگاه مطبوعات نزديك شده است نقطه مثبت وخوبي براي كانديداهاست كه ازاين فضا استفاده كند وبه تبادل نظر با مردم بپردازند .

وي همچنين درخصوص واگذاري اين دوره ازنمايشگاه به شركت تعاوني مطبوعات اشاره كرد: درحال حاضر همه نشريات عضو شركت تعاوني نيستند درحاليكه نمايشگاه متعلق به همه اهالي مطبوعات است وبه نظرمن اگر شركت تعاوني با مجموعه اي ازديگر نشريات كه عضو تعاوني نيستند درراستاي برگزاري اين دوره ازنمايشگاه اقدام مي كرد بهتربود.

مديركل روابط عمومي بيناد مستضعفان درپايان گفت : نمايشگاه مطبوعات بايد محل عرضه نظرات ،ديدگاهها وتوانايي مطبوعاتي ، نشريات باشد نه محلي براي به رخ كشيدن توان مالي و زرق وبرق آنها بعضي غرفه ها محقرهستند ولي نشريات خوبي دارند كه متاسفانه به چشم نمي آيند .