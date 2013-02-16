جابری انصاری به خبرنگار مهر گفت: گشتهای بازرسی در حوزه کنترل الواح فشرده موجود در بازار به صورت روزانه ادامه داشته و طی 5 روز گذشته تعدادی لوح فشرده غیر مجاز و همچنین محصولات آموزشی که فاقد اخذ مجوز تولید بودهاند از شهر تهران و شهرستانهای اطراف جمعآوری شده است.
وی ادامه داد: برابر بررسیهای به عمل آمده، برخی از فروشگاههای عرضهکننده مجسمه نسبت به فروش محصولاتی در قالب مجسمههای بودا اقدام میکنند که در همین راستا پاکسازی انجام شده و خواهد شد. آنچه که ما مطلع شدهایم طبق اظهارات فروشندگان، این گونه محصولات از طریق منطقه تجاری قشم در بین سایر مجسمهها وارد کشور میشود.
انصاری افزود: دشمن با ترویج مصادیقی از این دست سعی در تغیر سبک زندگی و باورهای دینی مردم دارد؛ چراکه اینگونه مجسمهها ترویجکننده یک عقیده و سبک و باور دینی است و میخواهد با این نمادها فرهنگسازی کند که قطعاً هیچ مسئولی در نظام مقدس جمهوری اسلامی اجازه ترویج آنها را نخواهد داد.
وی تاکید کرد: یکی از مواردی که میبایست بیشتر مورد توجه قرار گیرد بحث عرفانهای نوظهور و نشانههای کاذب آنها در قالب مصادیق مختلف فرهنگی است که میبایست روشها و ترفندهای آنها از طریق صدا و سیما و جراید به اطلاع مردم برسد.
به گفته وی، در ادامه بازرسیها از نحوه عرضه محصولات فرهنگی در شهر تهران با همکاری پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ تعداد 1000 جلد کتاب غیرمجاز از خیابان انقلاب جمعآوری شد.
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