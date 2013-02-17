مهرداد تویسرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ترجمه اثری تازه با عنوان «فهرست به درد نخور» خبر داد و گفت: این کتاب مجموعهای از اطلاعات عمومی بیارتباط با یکدیگر است که با زبانی طنز و البته محتوایی جدی در قالب یک کتاب کنار هم جمع شده است.
وی افزود: این کتاب را «فلیپ آر دی» نویسنده معروف عامهپسند گردآوری کرده است و آنطور که خودش در مقدمه آن بیان کرده، تالیف آن برای خود او هم کاری تفننی و اتفاقی بوده است. گویا یک ویراستار از یک موسسه انتشاراتی از او میخواهد که برای آن موسسه فهرستی تهیه کند و او هم تصمیم میگیرد به شوخی و به زبان طنز چند موضوع بیربط با یکدیگر را در این اثر جمع کند.
این مترجم افزود: متن این کتاب با وجود واقعی بودن، برای ترجمه شدن نیاز به نوعی بومیسازی داشت؛ به همین خاطر ترجمه من از این کتاب، یک ترجمه آزاد محسوب میشود که در نهایت این امکان را به مخاطب خود میدهد که از مطالعه هر بخش این کتاب راضی نبود، آن را رها کرد و به سراغ بخشی دیگری از کتاب برای مطالعه برود.
تویسرکانی ادامه داد: در ترجمه من از این کتاب هم ترجمه و هم تدوین به طور همزمان در حال انجام است و به همین خاطر برخی واژههای بدون کاربرد در زبان فارسی از متن این ترجمه حذف و با برخی از واژگان دیگر جایگزین میشود. به همین خاطر من جدای از ترجمه متن کتاب، همزمان مطالعه متنها و دایرةالمعارفهای دیگری را نیز برای تولید این کتاب مورد توجه قرار دادهام.
این مترجم درباره زمان انتشار این کتاب نیز گفت: موسسه انتشارات قدیانی سفارش ترجمه این کتاب را به من داده و تاکنون نیمی از کار ترجمه آن نیز به پایان رسیده است. امید دارم که بیماریام این اجازه را به من بدهد که به زودی و تا اواسط سال آینده ترجمه این اثر را به پایان ببرم.
از دیگر آثار منتشر شده توسط تویسرکانی میتوان به ترجمه سهگانه سهپایهها نوشته «جان کریستوفر» و مجموعه «چهار در یک» نوشته دیمون نایت اشاره کرد.
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