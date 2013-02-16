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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۵۳

کرمانی‌مقدم در گفتگو با مهر:

شاید ما در تیم ذوب‌آهن اضافی هستیم/ ضعف گلزنی در ذوب‌آهن

شاید ما در تیم ذوب‌آهن اضافی هستیم/ ضعف گلزنی در ذوب‌آهن

اصفهان – خبرگزاری مهر: مربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: با توجه به شرایط کنونی این تیم احساس می‌کنم که ما در تیم ذوب‌آهن اضافی هستیم چون از هر راهی می‌رویم به در بسته می‌خوریم. 

مرتضی کرمانی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم ذوب‌آهن و شکست شب گذشته این تیم مقابل مس کرمان اظهار داشت: ‌ما در بازی‌های اخیر خود تلاش بسیاری برای کسب نتیجه و پیروزی کرده‌ایم اما استرس بازیکنان در کنار ضعف گلزنی مانع از آن شده که ما نتیجه بگیریم و شرایط ذوب‌آهن اینگونه شده است.

وی ادامه داد: احساس می‌کنم که مشکل کنونی ذوب‌آهن ما هستیم چون هر کاری می‌کنیم به در بسته می‌خوریم، بازیکنان ذوب‌آهن از جان مایه می‌گذارند اما بسیاری از توپ‌های ما گل نمی‌شود و بدشانسی دست از سر بازیکنان ذوب‌آهن بر نمی‌دارد و احساس می‌کنم که تیم ما در گلزنی ضعف دارد.

مربی ذوب‌آهن با بیان اینکه مشکلات تیم اصفهانی تمامی ندارد، بیان داشت: ‌تیم ما در هفته‌های گذشته شکست‌های تلخی داشته و در بازی‌های اخیر، دقایق پایانی بدی را پشت سر گذاشته زیرا در هر بازی، دقایق پایانی گل می‌خوریم و همین باعث شده که تمرکز بازیکنان تیم از بین برود.

وی بیان داشت:‌ بسیاری از شکست‌های ذوب‌آهن به دلیل اشتباهات فردی بوده اما با این وجود ما این اشتباهات را به گردن می‌گیریم و احساس می‌کنیم این مشکلات حل نشده است. امیدوارم در ادامه این تیم به پیروزی برسد و ذوب‌آهن در لیگ برتر سقوط نکند.

کرمانی مقدم بیان داشت: تنها 8 بازی دیگر باقی مانده و هنوز مشخص نیست که شرایط ما در بازی‌های آینده چگونه خواهد بود اما امیدوارم ذوب‌آهن از لیگ برتر سقوط نکند و در لیگ باقی بماند.

کد مطلب 1816547

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