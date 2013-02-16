مرتضی کرمانی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم ذوب‌آهن و شکست شب گذشته این تیم مقابل مس کرمان اظهار داشت: ‌ما در بازی‌های اخیر خود تلاش بسیاری برای کسب نتیجه و پیروزی کرده‌ایم اما استرس بازیکنان در کنار ضعف گلزنی مانع از آن شده که ما نتیجه بگیریم و شرایط ذوب‌آهن اینگونه شده است.

وی ادامه داد: احساس می‌کنم که مشکل کنونی ذوب‌آهن ما هستیم چون هر کاری می‌کنیم به در بسته می‌خوریم، بازیکنان ذوب‌آهن از جان مایه می‌گذارند اما بسیاری از توپ‌های ما گل نمی‌شود و بدشانسی دست از سر بازیکنان ذوب‌آهن بر نمی‌دارد و احساس می‌کنم که تیم ما در گلزنی ضعف دارد.

مربی ذوب‌آهن با بیان اینکه مشکلات تیم اصفهانی تمامی ندارد، بیان داشت: ‌تیم ما در هفته‌های گذشته شکست‌های تلخی داشته و در بازی‌های اخیر، دقایق پایانی بدی را پشت سر گذاشته زیرا در هر بازی، دقایق پایانی گل می‌خوریم و همین باعث شده که تمرکز بازیکنان تیم از بین برود.

وی بیان داشت:‌ بسیاری از شکست‌های ذوب‌آهن به دلیل اشتباهات فردی بوده اما با این وجود ما این اشتباهات را به گردن می‌گیریم و احساس می‌کنیم این مشکلات حل نشده است. امیدوارم در ادامه این تیم به پیروزی برسد و ذوب‌آهن در لیگ برتر سقوط نکند.

کرمانی مقدم بیان داشت: تنها 8 بازی دیگر باقی مانده و هنوز مشخص نیست که شرایط ما در بازی‌های آینده چگونه خواهد بود اما امیدوارم ذوب‌آهن از لیگ برتر سقوط نکند و در لیگ باقی بماند.