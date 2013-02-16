به گزارش خبرگزاری مهر، معصوم نجفیان در بازدید از مجتمع دخانیات مازندران در جمع مدیران این مجتمع گفت: شرکت دخانیات ایران باید از طریق تدوین سیاست‌های اقتصادی خود به ویژه در بخش صادرات، منطبق با موقعیت خود بازار هدف را تعریف نماید تا بتواند با رقابت پذیری با رقبا ، توانایی خود را برای افزایش سهم بازار مصرف داخل و ایجاد و تقویت سهم خود در بازارهای بین‌المللی تعریف و اجرایی کند.

مدیرعامل شرکت دخانیات تصریح کرد : مهمترین محور برای ایجاد یک تولید ملی توام با رقابت پذیری را می توان " ارتقای نظام سیاست‌گذاری در حوزه تولید ،اصلاح نظام سیاست‌گذاری و تصمیم گیری اقتصادی با تأکید بر تولید داخلی و ایجاد رابطه متقابل بین تولید و صادرات بر شمرد که این امر نیازمند تقویت حمایت از قانون تولید ملی بر اساس ارتقای کیفیت محصولات داخلی و افزایش مزیت‌های رقابتی به منظور توسعه صادرات و از بین رفتن مقررات دست و پا گیر که روند تولید را کند، است.

وی با بیان این که تمام ساختارها و پتانسیلها برای افزایش توان و تامین نیاز بازار مصرف داخل در مقیاس بیشتری مهیا است، تصریح کرد : حمایت گسترده تر از توسعه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی با رعایت اولویت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای، افزایش توان رقابت پذیری بخش های تولیدی با محوریت توسعه صادرات و همچنین افزایش رقابت‌پذیری از طریق ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید، افزایش سرعت عمل در تصمیم گیری و وضع مقررات و تسهیلات لازم برای بخش تولید ، نکات بسیار مهمی است که با توجه به ضرورت اتخاذ سیاست‌های اصولی به منظور توسعه فضای رقابتی در کشور و هدفمند کردن آن در کنار ارتقای بهره‌وری باید در دستور کار تمام مدیران شرکت دخانیات قرار گیرد‌.

نجفیان با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری که سال 1391 را سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیدند تصریح کرد : این نامگذاری پشتوانه بزرگی برای صنعت جمهوری اسلامی ایران میباشد که باید درعمل و در عرصه تصمیم گیریها نهادینه گردد که در شرکت دخانیات با اطاعت از فرامین رهبرمان دست در دست هم با ارتقا سطح فرهنگی سازمانی و افزایش کمی و کیفی تولیدات شرکت دخانیات ایران به بازار جهانی ورود و با صادرات محصول با کیفیت باعث افزایش بهره وری و درآمد شرکت خواهیم شد.

مدیرعامل شرکت دخانیات ضمن اعلام خبر افزایش نرخ خرید توتون از کشاورزان در سال جاری و همچنین سال1392، کشاورزان را شرکای تجاری خود در امر تولید سیگار برشمرد و تصریح کرد : باید همگام و همدوش با تلاشگران بخش کشاورزی صنعت دخانیات گام برداریم و در این راستا حمایت از این عزیزان را جز سیاستهای اصلی خود می دانیم.

نجفیان سپس ضمن بازدید از مراحل خطوط تولید جدید مجتمع دخانیات مازندران ، از تنها کارخانه فرآوری توتون های تیپ غربی کشور در شهر سورک نیز بازدید کرد. وی هم چنین با حضور در مرکز تحقیات تیرتاش ، در جمع مدیران و کارکنان مرکز تحقیقات تیر تاش گفت : در راستای نیل به اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 20 ساله و دستیابی به صنعت توسعه یافته بر پایه دانایی ، اندیشه های ژرف باید در قالب پژوهش ها ، پدیدار شوند و تحقیق و پژوهش نیز در این میان نقش حیاتی و تعیین کننده ای را داراست.

مدیرعامل دخانیات تصریح کرد : خوشبختانه در طول چند سال گذشته تلاش های بسیاری در زمینه ساختاردهی و مهندسی مجدد فرایندها و همچنین کاهش هزینه ها در چهارچوب فعالیتهای پژوهشی به منظور کسب سود آوری ، توسط شرکت دخانیات انجام گرفته است و در این راستا خلاقیت و تولید افکار و اندیشه های نو توسط مدیران و کارکنان شرکت ، ضمن داشتن اهمیت ویژه ای در روند رو به رشد شرکت ، جایگاه والایی را در این شرکت دارای قدمت به خود اختصاص داده است . نجفیان تاکید کرد : امروزه سازمان هایی موفق هستند و می توانند در دنیای پر رقابت ادامه حیات بدهند که دائماً اندیشه های جدید را در سازمان کاربردی سازند که خوشبختانه این مهم توسط مدیران و کارکنان خلاق این شرکت اجرایی شده است.

وی بابیان اینکه تولید علم در کارخانه تحقیق و توسعه بوجود میاید و تحقیق و توسعه زیربنای تکنولوژی است، گفت: در پیشرفت صنعت دخانیات فعالیتهای تحقیق و توسعه نقش محوری و کارآمدی را برعهده دارد.

وی ضمن استقبال از موفقیت های چشمگیری پژوهشگران شرکت دخانیات در عرصه های جهانی ابراز امیدواری کرد که این موفقیتها در آینده در سطح بالاتری ادامه یابد. مدیرعامل شرکت دخانیات همچنین با حضور در مجتمع دخانیات گلستان در جمع مدیران و کارکنان این مجتمع گفت : کشت توتون جهت تولید محصولات دخانی با تاکید بر ارتقاء سطح کیفی و کمی به منظور تامین نیاز توتون کارخانجات سیگارت سازی و امر صادرات و با هدف افزایش سهم مصرف توتونهای داخلی در تولید سیگارتهای داخلی نیازهای اساسی است که خوشبختانه در برخی استانها بویژه استان گلستان به صورت چشمگیری انجام شده است.

مدیرعامل دخانیات تصریح کرد : با توجه به نیاز داخل به توتون و فراهم نمودن زمینه های صادرات و اهتمام در عدم خروج ارز از کشور ، شرکت دخانیات ایران اراضی تحت کشت توتون در استان های گلستان ،مازندران ، گیلان ، کردستان و آذربایجانغربی و اراضی برای کشت تنباکو در استان های اصفهان ، خراسان رضوی ،فارس ، مرکزی و بوشهر را در اختیار دارد که این رقم باید افزایش یابد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به مصرف سالیانه بیش از 60 میلیارد نخ سیگار در کشور ، نیاز به توتون یک حیاتی است که با توجه به خرمنهای موجود و لزوم استفاده حداقل حدود 50 درصدی توتونهای داخلی در خرمن ، کشت و تولید توتون در سطح بالاتری در کشور ضروری است، این در حالی است که که در حال حاضر تنها 3/1میزان اعلام شده در کشور تولید می‌شود.

نجفیان تاکید کرد : انجام این امر با رویکرد ارتقاء کیفی محصول تولیدی ، از خروج بیهوده ارز و مصرف کالای قاچاق جلوگیری می نماید که البته این مهم با عنایت و پشتیبانی مسئولین مربوطه ، قابل عملیاتی شدن است.

وی تاکید کرد : در حال حاضر 50 هزارنفر از قشر زحمتکش کشاورز ازمحل کشت محصولات دخانی امرار معاش می نمایند و تاکنون حمایتهای مورد انتظار از سوی سازمانهای متولی برای کشت این محصول پر زحمت انجام نپذیرفته است این در حالی است که امروز اکثر کشورهای دنیا با توجه به توسعه صنعت دخانیات بخشی مهمی از سیاستهای اقتصادی خود را به سمت توسعه بخش کشاورزی صنعت دخانیات (توتون) سوق داده اند.