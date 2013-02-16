نخستین شهر كشور با رويكرد معماري اسلامي- ايراني در همدان ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسين مرادي گفت: در جلسه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طرح جامع شهر جديد حورا مطرح و در شوراي برنامه ريزي استان همدان به تصويب رسيد.

وی ادامه داد: مساحت محدوده شهر جديد در فاز اول براي استقرار 40 هزار نفر جمعيت به ميزان 400 هكتار بوده كه پس از تحقق اين امر، امكان توسعه در فاز دوم به ميزان 400 هكتار فراهم خواهد شد.

مرادي گفت: اين شهر كه در سفر سوم هیئت دولت به استان مورد تایید واقع شده با مساحتي در حدود شش هزار هكتار به عنوان نخستین شهر در كشور با رويكرد معماري اسلامي- ايراني احداث و به عنوان پايلوت در كشور در دست پيگيري است.

وي افزود: از آنجايي كه فرايند مكان يابي و طراحي شهر جديد حورا با رويكرد شهرسازي ايراني - اسلامي بوده، راهبردهاي نظام كاربري زمين در اين شهر به گونه اي است كه حوزه مسكوني و خدمات را شامل مي شود.

مرادي در رابطه با اهداف كلان طرح عنوان كرد: پرهيز از منطقه بندي كاربري هاي منفرد و تمركز يك كاربري در يك پهنه به منظور پيشگيري از ايجاد پاره محيط هاي شهري پر ازدحام يكي از اهداف اين طرح است.

وي اضافه كرد: تاكيد بر اختلاط كاربري هاي مجاز به هم جواري در يك پهنه و در نظر گرفتن قله ها و تپه هاي منفرد به عنوان عوامل طبيعي نشانه شهري و جانمايي عناصر كاربري هاي مناسب بر آن ها به منظور خوانا كردن و بخشيدن هويت يگانه به پاره محيط هاي شهري از ديگر اهداف اين طرح است.

وي يادآور شد: استقرار عناصر خدماتي دانه درشت بر اراضي نسبتا هموار و تاكيد بر اختلاط گونه هاي برگزيده مسكن در حوزه هاي مسكوني از راهبردهاي سازماندهي پراكنش در اين حوزه ها است.

مدير شهرسازي و معماري اداره كل راه وشهرسازي استان همدان اضافه کرد: در مطالعات طرح توسعه و عمران جامع شهر جديد حورا، اهداف كلان طرح از نگاه ويژگي هاي شهر ايراني - اسلامي به تفكيك محيط طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، ساختار عملكردي فعاليت و فعاليت معرفي شده است.

وي اضافه كرد: جذب برنامه ريزي جمعيت و سازماندهي شهر به گونه اي كه از نگاه كالبدي بوم گرا و از نگاه فضايي صاحب هويت باشد، بايد در اين شهر رعايت شود.