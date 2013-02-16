اختصاص بودجه ویژه به سیستان و بلوچستان/ حمایت از توسعه چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، رییس جمهوری پیش از ظهر شنبه در نخستین همایش ملی توسعه سواحل مكران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران که در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چایهار برگزار شد از پیش بینی و اختصاص بودجه ای جداگانه به منظور توسعه سواحل و دیگر زیر ساخت های مورد نیاز در این منطقه خبر داد.

محمود احمدی نژاد با بیان اینکه دولت نگاه ویژه ای برای شکوفایی پتانسیل های سیستان و بلوچستان دارد گفت: در گام اول 350 میلیارد تومان، به منظور شتاب در ایجاد زیرساخت ها و تقویت بنادر، راه های ارتباطی جاده ای و ریلی در بودجه سال 92 پیش بینی و اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه حمایت های دولت با جدیت بیشتری از سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت افزود: امیدوارم با همت و عشقی که مردم این دیار به سرزمین ایران دارند و ایمانی که مردم این استان به پیامبر (ص) و آل او دارند شاهد شکوفایی هر چه سریعتر سیستان و بلوچستان باشیم.

احمدی نژاد تکمیل نیروگاه و احداث کارخانه سیمان در استان ،آماده سازی و بهره برداری از سد های جدید را نمونه ای از عزم راسخ دولت در حمایت ویژه از سیستان و بلوچستان عنوان کرد.

رییس جمهور اضافه کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همه نگاه ها به سمت ساختن کشور متمایل شد، از جمله در قانون اساسی پیش بینی شد که نیروهای مسلح در زمان صلح به کمک آبادانی و پیشرفت کشور بشتابند.

وی با اشاره به تدابیر ارزشمند فرمانده معظم کل قوا برای حضور نیروهای نظامی در آبادانی کشور در زمان صلح ادامه داد: در حال حاضر نیروی دریایی با عزمی جدی برای کمک به مردم سیستان و بلوچستان و آبادانی این منطقه وارد صحنه شده است.

رئیس جمهور برگزاری این همایش را سرآغاز نگاهی دقیق‌تر و واقعی‌تر به ظرفیت‌های بی نظیر سیستان و بلوچستان عنوان کرد و گفت: جاذبه های طبیعی و گردشگری از جمله سواحل زیبا و بکر از جاسک تا چابهار از دیگر استعدادهای این استان است که باید با برنامه ریزی کارشناسی و دقیق از این قابلیت ها به نحو مناسب و در راستای توسعه این استان استفاده کرد.

رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محرومیت ناشی در قبل از انقلاب گفت: مردم ایران تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از صحنه اداره کشور کنار گذاشته شده بودند که آثار این سیاست موجب نبود تعادل در جامعه از جمله فقر و انباشت ثروت شد.

احمدی نژاد با بیان اینکه برای توزیع عادلانه ثروت در کشور سه مشکل اساسی پیش رو قرار دارد گفت: جریان چرخه ثروت در کشور در 70 سال گذشته از مناطق محروم تر به سمت مناطق برخوردار بوده و دومین دلیل نیز ناشی از سوق یافتن سرمایه نیروی انسانی به طرف مناطق برخوردار بوده است.

وی آسیب سوم را در انجام کارهای کاذب و دوری از حرکت سازنده مبتنی بر امکانات طبیعی هر منطقه عنوان کرد و گفت: با اصلاح این روند توزیع ثروت و امکانات در کشور روند عادلانه ای در پیش خواهد گرفت.