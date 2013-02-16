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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۵۰

با حضور رئيس جمهور و وزرا/

پروژه کمربندی حلقوی میبد - اردکان افتتاح شد

پروژه کمربندی حلقوی میبد - اردکان افتتاح شد

يزد - خبرگزاري مهر: با حضور رئيس جمهور و وزیر راه و شهرسازی، پروژه كمربندي حلقوي ميبد - اردكان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ این کمربندی شامل 32 کیلومتر بزرگراه و 41 کیلومتر راه اصلی است.

همچنین بخشی از راه اصلی یزد - طبس نیز درچارچوب این پروژه به طول 99 کیلومتر مورد بهسازی قرار گرفته است.

اعتبار هزینه شده برای این پروژه بالغ بر 890 میلیارد ریال است و با راه اندازي اين كمربندي حلقوي، امکان تردد بهتر مسافران جنوب كشور فراهم می ‌شود.

احمدي نژاد در سفر خود به استان يزد از چندين پروژه بهره‌برداري كرد كه از جمله آنها مي توان به شيشه فلوت اردكان، نيروگاه سيكل تركيبي شيركوه، مسكن مهر طبس و ... اشاره كرد كه اين پروژه ها در نوع خود در كشور و حتي خاورميانه منحصر به فرد هستند.

کد مطلب 1816554

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