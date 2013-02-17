واريز يارانه عيدي تهراني ها هفته دوم اسفند ماه/ 500 بازرس بازار را كنترل مي كنند

نعمت الله تركي در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرونده هاي محتكران تهراني گفت: بازرسهاي ما به شکل محسوس و نامحسوس بر وضعيت بازار تسلط دارند و با مشاهده انبارهاي احتكار شده، بعد از حكم تعزيراتي كالاها با حضور بازرس ها حراج مي شوند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تعداد بازرسان ناظر در سطح تهران كافي است گفت: در سالهاي گذشته ما با كمبودهايي مواجه بوديم اما از ابتداي اسفند ماه جاري، حدود 500 بازرس در شهر تهران نظارت خود را آغار مي كنند، علاوه بر اين براي هر 5منطقه يك شعبه تعزيرات در نظر گرفته شده كه موارد تخلف توسط بازرسان به اين مناطق گزارش مي شود.

تركي افزود: البته خود مردم هم مي توانند در امر بازرسي مشاركت كرده و تخلفات را با سامانه 124در ميان بگذارند، علاوه بر اين در نمايشگاه هاي بهاره شماره تلفن هاي هر منطقه جهت رسيدگي به شكايات اعلام مي شود.

پرداخت يارانه شب عيد تهراني ها درهفته دوم اسفند

معاون برنامه ريزي استانداري تهران در مورد قول رئيس جمهور براي پرداخت يارانه شب عيد گفت: هنوز دهك هاي واجد شرايط دريافت يارانه ويژه سال نو به استانداري اعلام نشده اند و به محض مشخص شدن، طبق آمار و اطلاعات موجود شهروندان، يارانه شب عيد تهراني ها همزمان با آغاز به كار نمايشگاههاي بهاره به دست شهروندان مي رسد.

وي گفت: سرانه دريافتي هر فرد متناسب با دهك وي پرداخت مي شود. رخي از دهك ها از جمله خانواده سازمان بهزيستي و كميته امداد رقم كامل 100هزار تومان را دريافت خواهند كرد.

