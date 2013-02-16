20میلیارد ریال به مددجویان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب حیدری بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مبلغ در راستای رفع مشکلات مختلف مددجویان در حوزه های مختلف پرداخت شد.

وی تامین مسکن مددجویان تحت حمایت و ایجاد سرپناه برای آسایش و گذران زندگی آنها را یکی از فعالیتهای کمیته امداد عنوان کرد و گفت: در همین راستا در یک ماهه اخیر تعداد 25 واحد مسکن مددجویی در شهرستان بهمئی با اعتبار پنج میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

حیدری از افتتاح مجتمع فرهنگی تربیتی کمیته امداد شهرستان گچساران در دهه فجر خبر داد و گفت: این مجتمع با اعتبار چهار میلیارد و 930 میلیون ریال برای اسکان و رفاه حال دانش آموزان بی بضاعت در سطح شهرستان گچساران ساخته شد.

وی افزود: هم اکنون تعداد هفت مجتمع فرهنگی و تربیتی کمیته امداد در سطح استان فعالیت می کنند.

حیدری توانمندسازی خانواده های تحت حمایت را از مهمترین اولویت های کاری کمیته امداد عنوان کرد و گفت: در همین زمینه 68 طرح اشتغال زایی با اعتبار چهار میلیارد و 830 میلیون ریال توسط مددجویان تحت حمایت شهرستان کهگیلویه اجرا شد.

حیدری همچنین با اشاره به کمک کمیته امداد به مددجویان در آستانه ازدواج برای شروع زندگی مشترک، گفت: 201 فقره هدیه به داماد به دامادهای تحت حمایت با اعتبار 402 میلیون ریال و 34 مورد کمک هزینه تأمین جهیزیه به نوعروسان در آستانه ازدواج به مبلغ 340 میلیون ریال از دیگر فعالیتهای این نهاد در یک ماهه اخیر بوده است.

رئیس شورای اطلاع رسانی کمیته امداد استان اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مفتاح الجنه، مسئولین شهرستان کهگیلویه از 25 خانواده مددجو بازدید به عمل آورده و مبلغ هفت میلیون و 220 هزار ریال به مددجویان مساعدت کردند.

وی همچنین پرداخت 160 مورد وام قرض الحسنه به مبلغ یک میلیارد و 55 میلیون ریال به مددجویان تحت حمایت را از دیگر خدمات ارائه شده این نهاد در یک ماهه اخیر عنوان کرد.