به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا یاوری در سومین همایش تجلیل از چهره‌های ماندگار نهضت مطالعه اصفهان اظهار داشت: بودجه امسال استان برای ساخت کتابخانه ایستگاه خیران از 5 میلیارد تومان در سال 88 به 30 میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته و 6 برابر شده است.

وی افزود : همچنین در سال 88 سرانه مطالعه هر ایرانی 71 دقیقه بود که در سال 88 به 79 دقیقه رسید، در سال 89 این میزان به 79 دقیقه رسید و در سال 90 با 3.5 دقیقه کاهش به دقیقه 75.5 رسید اما در اصفهان در همین مدت 5 دقیقه رشد داشت.

مدیر کل کتابخانه‌های استان اصفهان با اشاره به تعداد نیروی استخدامی در این اداره گفت: در سه سال گذشته 80 نفر نیروی جدید در اداره کل کتابخانه‌ها استخدام شدند و تا پایان سال 87 نفر دیگر جذب می‌شوند که در مجموع نزدیک 200 نفر نیرو جذب شدند و در سه سال گذشته استخدام نیروهای ما دو برابر شده است.

وی ادامه داد: تعداد کتابخانه‌های عمومی استان نسبت به سال 88، 56 درصد رشد داشته و در همین مدت تعداد اعضای کتابخانه‌های عمومی 134 درصد، رشد مراجعه‌کننده 54 درصد، رشد تعداد نسخه کتاب 82 درصد، رشد تعداد رایانه 131 درصد، رشد صندلی 55 درصد، زیربنای کتابخانه‌های عمومی 55 درصد و تعداد نیرو 38 درصد بوده است.

یاوری بیان داشت: اداره کل کتابخانه‌های استان اصفهان توانست رتبه نخست بیشترین تعداد کتابخانه‌های عمومی کشور تحت پوشش دولت، خیران و خصوصی، بیشترین تعداد کتابخانه‌های کل شامل کتابخانه‌های عمومی، با مشارکت خیران و بخش خصوصی، رتبه نخست بیشترین فضای کتابخانه در کل کشور و تعداد نسخه‌های کتاب، رتبه دوم تعداد رایانه و صندلی را به دست آورد و تعداد اعضا نیز نسبت به مدت مشابه در سال 88 سه برابر شده است.

وی اضافه کرد: این آمار نشان از پیشرفت بسیار مناسب کتابخانه‌‌های اصفهان در طول سه سال گذشته و افزایش فرهنگ کتابخوانی داشته است و امیدواریم این روند در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.